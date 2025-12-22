Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El 90693, tercer premio del Sorteo de Navidad, cae en Galicia muy repartido

Ep
22/12/2025 11:43
Una niña canta el Tercer Premio
Una niña canta el Tercer Premio del sorteo
Europa Press
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

El número 90693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, cayendo en Galicia muy repartido.

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. El mismo ha tocado en Galicia, al igual que un segundo premio, donde se adquirió por trabajadores de Bimba y Lola, y otros dos quintos premios.

En el caso del tercer premio, con 50.000 euros al décimo y 500.000 a la serie, ha recaído en dos administraciones de la ciudad de A Coruña, además de en A Illa de Arousa; en los municipios coruñeses de Baio y Ordes, en este último en Mesón do Vento; en Chantada y Ribadeo, además de Lugo, ciudad, en Vigo y en O Porriño.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Servicios de emergencia en el lugar del suceso registrado este pasado sábado en paseo de Ronda, en A Coruña

El detenido por el crimen de Paseo de Ronda vuelve al piso para hacer una reconstrucción de los hechos
Abel Peña
Rodrigo Cuevas, durante una actuación en Santa Margarita

Rodrigo Cuevas traerá 'La belleza' al Coliseum en 2026
Óscar Ulla
A cunquinha 03 21571902

Una histórica tasca de A Coruña reparte 84.000 euros en la Lotería de Navidad
Guillermo Parga
Ángel Gómez Merino junto a la 224

Grosso lanza la 224 junto a Ángel Gómez Merino, una pizza que cumple un sueño
Redacción