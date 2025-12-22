El 90693, tercer premio del Sorteo de Navidad, cae en Galicia muy repartido

Una niña canta el Tercer Premio del sorteo Europa Press

El número 90693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, cayendo en Galicia muy repartido.

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. El mismo ha tocado en Galicia, al igual que un segundo premio, donde se adquirió por trabajadores de Bimba y Lola, y otros dos quintos premios.

En el caso del tercer premio, con 50.000 euros al décimo y 500.000 a la serie, ha recaído en dos administraciones de la ciudad de A Coruña, además de en A Illa de Arousa; en los municipios coruñeses de Baio y Ordes, en este último en Mesón do Vento; en Chantada y Ribadeo, además de Lugo, ciudad, en Vigo y en O Porriño.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.