Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El 60649, segundo Quinto de la Lotería de Navidad, lleva suerte a Galicia

Efe
22/12/2025 11:01
Segundo Quinto Premio
Segundo Quinto Premio
EFE
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

El 60649 ha sido el segundo quinto premio cantado en el Sorteo Extraordinario de Navidad en el Teatro Real de Madrid y ha estado muy repartido por toda España, de modo que, entre otros lugares, ha llevado la suerte en Galicia a Pontevedra, Ourense, A Illa y Sanxenxo.

Se ha conocido seis minutos después del primer quinto y poco antes de que saliera el gordo de estas navidades.

El 60649 está retribuido con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

Este número ha salido a las 10:40 horas y se ha vendido en su mayor parte en Roquetas de Mar, Almería, (45 series), las mismas que en Málaga y en Pontevedra.

Otras 38 series se han vendido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto se ha repartido por casi una treintena de localidades.

El segundo quinto premio de la Lotería de Navidad se ha cantado en la tabla cuarta por las niñas Alba Yadira e Italy Andrea.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Servicios de emergencia en el lugar del suceso registrado este pasado sábado en paseo de Ronda, en A Coruña

El detenido por el crimen de Paseo de Ronda vuelve al piso para hacer una reconstrucción de los hechos
Abel Peña
Una niña canta el Tercer Premio

El 90693, tercer premio del Sorteo de Navidad, cae en Galicia muy repartido
EP
Rodrigo Cuevas, durante una actuación en Santa Margarita

Rodrigo Cuevas traerá 'La belleza' al Coliseum en 2026
Óscar Ulla
A cunquinha 03 21571902

Una histórica tasca de A Coruña reparte 84.000 euros en la Lotería de Navidad
Guillermo Parga