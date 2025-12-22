Galicia
Consulta todos los números premiados en la Lotería de Navidad 2025
Estos son todos los premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2025
|Los premios de la lotería de navidad 2025
|PREMIO
|NÚMERO
|IMPORTE * Total / al décimo / por euro jugado
|HORA
|TABLA
|ALAMBRE
|LUGARES AGRACIADOS
|Primer Premio
|4.000.000 400.000 20.000
|Segundo Premio
|70048
|1.250.000 125.000 6.250
|09.22
|1
|Madrid
|Tercer Premio
|500.000 50.000 2.500
|Cuarto Premio
|200.000 20.000 1.000
|Cuarto Premio
|200.000 20.000 1.000
|Quinto Premio
|60.000 6.000 300
|Quinto Premio
|60.000 6.000 300
|Quinto Premio
|60.000 6.000 300
|Quinto Premio
|60.000 6.000 300
|Quinto Premio
|60.000 6.000 300
|Quinto Premio
|60.000 6.000 300
|Quinto Premio
|60.000 6.000 300
|Quinto Premio
|60.000 6.000 300