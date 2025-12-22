Mi cuenta

Galicia

Consulta todos los números premiados en la Lotería de Navidad 2025

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
22/12/2025 09:25
Décimos de la Lotería de Navidad
Décimos de la Lotería de Navidad
EFE
Estos son todos los premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Los premios de la lotería de navidad 2025
PREMIONÚMEROIMPORTE * Total / al décimo / por euro jugado HORATABLAALAMBRELUGARES AGRACIADOS
Primer Premio4.000.000 400.000  20.000
Segundo Premio700481.250.000 125.000    6.25009.221Madrid
Tercer Premio500.000  50.000      2.500
Cuarto Premio200.000  20.000      1.000
Cuarto Premio200.000  20.000      1.000
Quinto Premio60.000      6.000        300
Quinto Premio60.000      6.000         300
Quinto Premio60.000      6.000      300
Quinto Premio60.000 6.000  300
Quinto Premio60.000 6.000  300
Quinto Premio60.000 6.000  300
Quinto Premio60.000 6.000  300
Quinto Premio60.000 6.000  300
Los niños cantan el segundo premio de la Lotería de Navidad

El 70048, segundo premio del sorteo de Navidad, vendido íntegramente en Madrid
EP
Lotería de Navidad

Los premios del sorteo de Navidad se podrán cobrar desde esta misma tarde y hasta el 23 de marzo de 2026
EFE
Pedro Sánchez

Elma Saiz será la portavoz del Gobierno y Milagros Tolón, ministra de Educación
EFE
Varias personas esperan un taxi en la parada de la avenida de Os Mallos

Las cenas de Navidad traen de vuelta las colas para coger un taxi en A Coruña: “Si hay uno, es un milagro”
Lara Fernández