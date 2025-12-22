Concluye la investigación por la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar

Alfonso Villares

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado este lunes la conclusión del sumario por la denuncia contra el exconselleiro del Mar Alfonso Villares, que dimitió en junio pasado tras una denuncia por agresión sexual, una decisión que ahora deberá confirmar o revocar la Audiencia Provincial de A Coruña.

El Alto Tribunal gallego ha comunicado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol finalizó las diligencias de investigación y ha determinado que no ha lugar al procesamiento, por lo que pone fin al sumario abierto.

El caso será elevado ahora a la Audiencia Provincial de A Coruña, "órgano judicial que deberá confirmar o revocar la decisión de la instructora" sobre la denuncia, indica el alto tribunal gallego en una nota.

El juzgado de Ferrol asumió la causa una vez que Villares perdió la condición de aforado, por ser el juzgado competente en la ciudad donde se hizo la denuncia sobre asuntos de violencia contra la mujer.

La pérdida de la condición de aforado de Villares devolvió el caso al órgano judicial ferrolano, previa inhibición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Una modelo y presentadora, según trascendió, interpuso una denuncia el mes de enero de este año contra quien entonces era conselleiro de la Xunta por unos hechos supuestamente acontecidos en diciembre de 2024.