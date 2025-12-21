Vigo limita el horario de la noria de Navidad por un incumplimiento de la normativa de ruido

Noria de Vigo EP

El Ayuntamiento de Vigo ha ordenado limitar hasta las 22.00 horas el funcionamiento de la noria colocada en el centro durante Navidad al constatar incumplimientos de la normativa de ruido a partir de ese momento.

Según expone en un comunicado, la administración local ha trasladado esta orden a la concesionaria tras recibir un informe técnico de la empresa Sonen. Si bien se dan por cumplidos los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) durante el resto del día, se aprecia un incumplimiento a partir de las 22.00 horas.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha fijado esta como la nueva hora de cierre de lunes a domingo, lo que reduce su horario entre media hora y dos horas y media, en función del día de la semana.

Con todo, esta decisión no va en perjuicio de que la empresa titular de la atracción presente un proyecto técnico que acredite la adopción de las medidas correctoras para, de esta forma, garantizar el cumplimiento de los OCA conforma al pliego de cláusula y la ordenanza de ruidos.