Puente rexeita o rescate das peaxes da AP-9 polo seu custo e lembra que non son ilegais
O ministro de Transportes critica a postura da Xunta e do PP neste tema e sinala que a UE emitiu “unha opinión”
O Ministro de Transportes e Mobilidad Sostible, Óscar Puente, descartou o rescate das peaxes da AP-9, en Galicia, e da AP-66, entre Asturias e León, polo seu alto custo.
“Habería que, primeiro, salvar dificultades xurídicas moi serias e segundo abonar indemnizacións de moitos miles de millóns”, dixo.
Ademais, lembrou que, xuridicamente, aínda non foron declaradas ilegais. Foi o pasado xullo cando a Comisión Europea emitiu un ditame motivado no que requiría a España respectar as normas da UE en materia de contratación pública, en particular con respecto aos contratos de concesión.
No documento sinalaba que as ampliacións da concesión das peaxes terían que seguir unha licitación acorde á normativa da UE. Puente precisou que a Comisión expresou unha “opinión” sobre a ilegalidade da concesión, pero recalcou que será o Tribunal de Xustiza da UE o que terá que pronunciarse sobre a legalidade da concesión.
Asegurou que “rescatar esa concesión é complexísimo desde o punto de vista xurídico e custosísimo desde o punto de vista económico”.
“Non se pode trasladar ao cidadán que queremos tren de alta velocidade ata o último recuncho, autovía, liberar as peaxes, os mellores trens e logo dicirlles que vos vou a baixar os impostos”, insistiu.
“Sorpréndeme o morro que lle bota a Xunta e o PP neste tema. Cando se esa concesión está en vigor é porque o señor Aznar no ano 2000, faltando 23 anos para que vencese, ampliouna por outros 25 ata 2048”, criticou.
O Ministro sinalou que o Goberno “está a espremer o limón ao máximo” e que “o máximo que podemos facer é bonificar” aos usuarios recorrentes, que nalgúns casos chega ao 75%.