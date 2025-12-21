Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Hallan muerto en Bueu a un hombre que había desaparecido mientras pescaba

Efe
21/12/2025 13:54
Emergencias 112
Emergencias 112
Los servicios de emergencia han localizado este domingo el cuerpo sin vida de un hombre que había desaparecido en las últimas horas mientras pescaba en Bueu (Pontevedra).

El cadáver ha sido localizado este domingo en la playa de Beluso, según ha informado el 112 Galicia.

El operativo de búsqueda se había activado sobre la una de la madrugada.

Fue en ese momento cuando una persona alertó a emergencias de que había visto a un hombre en el agua, cerca de la escollera del muelle de Beluso.

Desde el primer momento se movilizó al helicóptero Pesca I de los Guardacostas de Galicia, la embarcación Salvamar Mirach de Salvamento Marítimo y el barco Corvo Mariño de la Guardia Civil.

A ellos se sumaron por tierra efectivos de la propia Guardia Civil y de Protección Civil.

Sobre las cuatro de la madrugada, tras rastrear toda la zona, el operativo tuvo que ser suspendido hasta esta mañana.

Fue entonces cuando una patrulla del instituto armado localizó al fallecido desde tierra.

