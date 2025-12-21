Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Galicia pasa la madrugada a 0 grados, con mínimas de hasta -6ºC y nieve a 600 metros

La situación complicada de este domingo para el litoral se mantendrá el lunes, con alertas amarillas por olas de entre 4 y 5 metros

Ep
21/12/2025 15:06
Frio
Frio
Europa Press
Las temperaturas de toda Galicia, exceptuando litoral y prelitoral, se han situado alrededor de los 0ºC durante la madrudaga de este domingo, cuando la cota de nieve ha bajado hasta los 600 metros. En los municipios más próximos a la costa, las mínimas han oscilado entre 4 y 7 grados, según información recogida por Meteogalicia en un mapa.

El descenso en los termómetros ha sido mayor en altitudes superiores a 900 metros, como Cabeza de Manzaneda o Xares (en A Veiga) --ambos en Ourense--, donde las estaciones de medición han registrado valores de -6,3ºC y -6,1ºC, respectivamente.

Hasta las 15.00 horas del domingo, el servicio meteorológico mantiene activados avisos amarillos por acumulaciones de nieve superior a los 5 centímetros en municipios de las montañas de Ourense y Lugo. En esta última provincia, la Diputación ha reforzado el dispositivo desplegado para despejar la nieve de las carreteras.

Por otra parte, el noroeste de A Coruña, Costa da Morte y Rías Baixas permanecen en aviso naranja por olas de entre 5 y 6 metros. En la Mariña lucense, la alerta se rebaja al nivel amarillo por olas de entre 4 y 5 metros.

ALERTA AMARILLA PARA EL LUNES

Mientras las alertas por nieve desaparecen, este lunes continúa la situación complicada en el mar en el litoral norte. Así, el noroeste de A Coruña, Costa da Morte, Rías Baixas y la Mariña lucense estarán en nivel amarillo por olas de entre 4 y 5 metros.

Además, Meteogalicia activará avisos amarillos desde las 03.00 hasta las 21.00 por viento en el mar en el noroeste de A Coruña y la Mariña lucense. Serán rafágas de fuerza 7 (hasta 50 km/h), con intervalos de 8 (hasta 60 km/h).

