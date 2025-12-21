Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Fallece el actor gallego Celso Bugallo a los 78 años

Efe
21/12/2025 17:52
Celso Bugallo en la 36 edición de los Goya
Biel Aliño - EFE
El actor Celso Bugallo (Sanxenxo, 1947) ha fallecido este fin de semana a los 78 años. Entre otros papeles, es conocido por dar vida a José, el hermano de Ramón Sampedro en 'Mar adentro', papel que le dio el Goya a mejor actor de reparto en 2005.

Antes de aparecer en la gran pantalla, Bugallo ya contaba con una amplia experiencia en el teatro y llegó a fundar su propia compañía de teatro. Su debut cinematográfico fue a los 52 años en 'La lengua de las mariposas', de José Luis Cuerda.

Ha trabajado con los laureados Amenábar y Fernando León de Aranoa, con quien llegó a rodar hasta tres películas, entre ellas 'Los lunes al sol'. Con última de ellas, 'El buen patrón', volvió a optar al Goya en 2022.

