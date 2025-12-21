Una masa de aire polar marcará la semana meteorológica en Galicia

Varias personas se divierten en la nieve este domingo en Lugo Eliseo Trigo - EFE

Este domingo la comunidad gallega amanecía con una postal de lo más navideña. Las montañas de Lugo y Ourense se cubrieron de nieve y la gente no dudó en abrigarse hasta las orejas y salir para poder construir su propio muñeco de nieve, por ejemplo.

En estas dos provincias se ha activado la alerta amarilla por acumulación de hielo de hasta 5 centímetros y la cuota de nieve está en unos 600 metros. Es por eso que en Lugo se ha desplegado un dispositivo donde 16 máquinas quitanieves, 8 vehículos de apoyo y 48 operarios han estado trabajando para despejar la nieve de las carreteras.

Una vaca este domingo en el paisaje nevado de Chandrexa de Queixa (Ourense) Brais Lorenzo - EFE

Según la predicción de la Aemet, se esperan nevadas moderadas por encima de 800 metros durante esta semana, por lo que las instituciones provinciales de Lugo y Ourense llaman a extremar la precaución a la hora de circular, sobre todo al mediodía, pues es el momento en que llegará lo peor.

En cuanto al resto de provincias gallegas, la costa de A Coruña y Pontevedra se verá afectada por un aviso naranja debido a las grandes olas, que podrán alcanzar los seis metros de altura.

No será hasta el lunes, 22 de diciembre, que la alerta baje hasta que sea amarilla, pasando a desactivarse por completo el martes 23.

En cuanto a temperaturas, seguirán siendo muy bajas en las cuatro provincias debido a la masa de aire polar continental que entrará por la costa, caracterizada por ser muy seca. Las temperaturas mínimas serán de media de casi cinco grados.

Se esperan precipitaciones a lo largo de la semana en las cuatro provincias menos en Ourense, donde lloverá durante la jornada del lunes.