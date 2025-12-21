Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Una masa de aire polar marcará la semana meteorológica en Galicia

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
21/12/2025 17:19
Varias personas se divierten en la nieve este domingo en Lugo
Varias personas se divierten en la nieve este domingo en Lugo
Eliseo Trigo - EFE
Este domingo la comunidad gallega amanecía con una postal de lo más navideña. Las montañas de Lugo y Ourense se cubrieron de nieve y la gente no dudó en abrigarse hasta las orejas y salir para poder construir su propio muñeco de nieve, por ejemplo.

En estas dos provincias se ha activado la alerta amarilla por acumulación de hielo de hasta 5 centímetros y la cuota de nieve está en unos 600 metros. Es por eso que en Lugo se ha desplegado un dispositivo donde 16 máquinas quitanieves, 8 vehículos de apoyo y 48 operarios han estado trabajando para despejar la nieve de las carreteras.

Una vaca este domingo en el paisaje nevado de Chandrexa de Queixa (Ourense)
Una vaca este domingo en el paisaje nevado de Chandrexa de Queixa (Ourense)
Brais Lorenzo - EFE

Según la predicción de la Aemet, se esperan nevadas moderadas por encima de 800 metros durante esta semana, por lo que las instituciones provinciales de Lugo y Ourense llaman a extremar la precaución a la hora de circular, sobre todo al mediodía, pues es el momento en que llegará lo peor. 

En cuanto al resto de provincias gallegas, la costa de A Coruña y Pontevedra se verá afectada por un aviso naranja debido a las grandes olas, que podrán alcanzar los seis metros de altura. 

No será hasta el lunes, 22 de diciembre, que la alerta baje hasta que sea amarilla, pasando a desactivarse por completo el martes 23. 

En cuanto a temperaturas, seguirán siendo muy bajas en las cuatro provincias debido a la masa de aire polar continental que entrará por la costa, caracterizada por ser muy seca. Las temperaturas mínimas serán de media de casi cinco grados.

Se esperan precipitaciones a lo largo de la semana en las cuatro provincias menos en Ourense, donde lloverá durante la jornada del lunes. 

