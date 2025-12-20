Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo en la AP-9

Estado en el que quedó el turismo tras el choque EFE

Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este sábado en un accidente entre un turismo y una furgoneta en la autopista AP-9 a la salida del puente de Rande, en el término municipal de Moaña (Pontevedra), según informa el 112 Galicia.

El accidente se produjo poco antes de las 08:00 horas, en el kilómetro 148 de la autopista que vertebra Galicia de norte a sur, en sentido Pontevedra.

La persona que contactó con el teléfono de Emerxencias relató que un coche y una furgoneta habían sufrido un accidente, que el turismo quedó volcado y que había gente que no podía salir del interior.

Rápidamente, los gestores del 112 Galicia informaron al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Morrazo y de Vigo y la Guardia Civil.

El conductor de la furgoneta salió ileso, pero uno de los ocupantes del turismo falleció en el accidente.

Los bomberos tuvieron que excarcelar a uno de los ocupantes del coche, mientras que las urgencias sanitarias indicaron que habían tenido que trasladar a tres heridos hasta el hospital de referencia.