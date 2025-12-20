Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El PPdeG felicita la Navidad con Rueda, Feijóo y Rajoy y con alusiones a Sánchez y Ábalos

Efe
20/12/2025 16:00
Felicitación de la Navidad de Alfonso Rueda
Felicitación de la Navidad de Alfonso Rueda
EFE
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El PPdeG ha difundido este sábado el vídeo de felicitación de la Navidad con su presidente, Alfonso Rueda, al frente de los fogones para preparar la cena de Nochebuena, la participación del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y alusiones a Pedro Sánchez, el caso Koldo y las encuestas del CIS.

El presidente de los populares gallegos decide ponerse al frente de los fogones con la intención de reunir a todos los gallegos en su mesa, una noticia que sorprende a sus compañeros de partido e incluso a sus hijas, que vuelven a aparecer en la felicitación del PPdeG.

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se muestra convencido del éxito, porque "mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS" y el presidente de honor del PPdeG, el exdirigente nacional Mariano Rajoy, se ofrece como "pinche".

El secretario general del Partido Popular, el también gallego Miguel Tellado, propone venir a Galicia para "apaciguar el clima" ante la tormenta que generó la noticia de que el presidente Rueda iba a cocinar por Navidad.

Rueda cuenta con la ayuda de altos cargos de su partido, que aportan la materia prima de los platos principales, como la bica, un postre similar al bizcocho y típico de Ourense, tierra castigada por los incendios forestales en agosto.

Además de Tellado, se estrenan en el tradicional vídeo de los populares gallegos la diputada nacional Ana Vázquez y la madre del presidente, Lola de Valenzuela.

Las alusiones al PSOE

Rueda tiene que hacer frente a problemas como un Peugeot mal aparcado ("Vaya banda", dice el dirigente autonómico, en alusión al vehículo de la gira electoral de Sánchez en 2017), o un actor para interpretar a José Luis Ábalos, acompañado de dos mujeres jóvenes, que quiere apuntarse, con sus "chistorras", a la fiesta, pero el presidente gallego les dice que esa es en el "primero izquierda, el uno".

Además, una pareja pregunta si pueden entrar "con el perro", a lo que Rueda pregunta: "¿El perro? Ah, sí, ese perro, sí". Es Pipa, un animal muy querido por la familia de los populares gallegos.

En un momento dado, sufren un apagón al dar potencia al horno, en referencia al que España tuvo en abril.

La referencia al BNG también aparece en el vídeo cuando Rueda, al servir la cena, pregunta si hay algún intolerante: "Yo a todo, en general", responde una de las comensales.

Al final, el presidente de los populares gallegos propone el brindis: "Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero lo que sí es verdad es que trato lo nuestro con respeto, cariño e intentando hacer las cosas bien, por todos los gallegos y gallegas. Y esto es algo que aquí sabemos hacer muy bien".

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

trabajos de asfaltado de la calle Domingo Sierra, en el centro de Vilaboa 2

Culleredo completa las obras de asfaltado de Domingo Sierra, en el centro de Vilaboa
Redacción
Concentración en favor de Ucrania realizada en la plaza de España

La lucha de Ucrania continúa viva en A Coruña, en busca de paz y justicia contra el “terror ruso”
Iván Aguiar
Encarnación Díaz Pereira

Fallece en A Coruña Encarnación Díaz Pereira, referente de las cofradías de la ciudad
Redacción
Palacio de María Pita en 1912

Un viaje al pasado de A Coruña de la mano de la IA y Emilia Pardo Bazán
Belen Cebey