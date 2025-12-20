El PPdeG felicita la Navidad con Rueda, Feijóo y Rajoy y con alusiones a Sánchez y Ábalos

Felicitación de la Navidad de Alfonso Rueda EFE

El PPdeG ha difundido este sábado el vídeo de felicitación de la Navidad con su presidente, Alfonso Rueda, al frente de los fogones para preparar la cena de Nochebuena, la participación del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y alusiones a Pedro Sánchez, el caso Koldo y las encuestas del CIS.

El presidente de los populares gallegos decide ponerse al frente de los fogones con la intención de reunir a todos los gallegos en su mesa, una noticia que sorprende a sus compañeros de partido e incluso a sus hijas, que vuelven a aparecer en la felicitación del PPdeG.

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se muestra convencido del éxito, porque "mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS" y el presidente de honor del PPdeG, el exdirigente nacional Mariano Rajoy, se ofrece como "pinche".

El secretario general del Partido Popular, el también gallego Miguel Tellado, propone venir a Galicia para "apaciguar el clima" ante la tormenta que generó la noticia de que el presidente Rueda iba a cocinar por Navidad.

Rueda cuenta con la ayuda de altos cargos de su partido, que aportan la materia prima de los platos principales, como la bica, un postre similar al bizcocho y típico de Ourense, tierra castigada por los incendios forestales en agosto.

Además de Tellado, se estrenan en el tradicional vídeo de los populares gallegos la diputada nacional Ana Vázquez y la madre del presidente, Lola de Valenzuela.

Las alusiones al PSOE

Rueda tiene que hacer frente a problemas como un Peugeot mal aparcado ("Vaya banda", dice el dirigente autonómico, en alusión al vehículo de la gira electoral de Sánchez en 2017), o un actor para interpretar a José Luis Ábalos, acompañado de dos mujeres jóvenes, que quiere apuntarse, con sus "chistorras", a la fiesta, pero el presidente gallego les dice que esa es en el "primero izquierda, el uno".

Además, una pareja pregunta si pueden entrar "con el perro", a lo que Rueda pregunta: "¿El perro? Ah, sí, ese perro, sí". Es Pipa, un animal muy querido por la familia de los populares gallegos.

En un momento dado, sufren un apagón al dar potencia al horno, en referencia al que España tuvo en abril.

La referencia al BNG también aparece en el vídeo cuando Rueda, al servir la cena, pregunta si hay algún intolerante: "Yo a todo, en general", responde una de las comensales.

Al final, el presidente de los populares gallegos propone el brindis: "Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero lo que sí es verdad es que trato lo nuestro con respeto, cariño e intentando hacer las cosas bien, por todos los gallegos y gallegas. Y esto es algo que aquí sabemos hacer muy bien".