Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda quere “un resultado histórico” nas elección municipais de 2027

Chama aos seus a traballar o “dobre” fronte a un “enfurruñado” BNG e a un PSdeG en autodestrución

Ep
19/12/2025 22:16
Tellado e Rueda, este venres, na Xunta Directiva
Tellado e Rueda, este venres, na Xunta Directiva
Lavandeira Jr (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

O presidente da Xunta e líder do PP galego, Alfonso Rueda, puxo deberes aos seus para o vindeiro ano, o previo ás eleccións municipais de 2027, para as que quere “un resultado histórico”: traballar “duro” desde a “unidade” e a “cohesión”, e coa “meta” de que en seis meses, en maio de 2026, estean designados os cabezas de cartel dos municipios máis grandes.

 O obxectivo da dirección que encabeza Rueda é, deste xeito, que un ano antes da data para a que están fixadas as eleccións locais, maio de 2027, estean designados os aspirantes das sete cidades e dos outros 16 municipios con máis de 20.000 habitantes que ten a comunidade.

O presidente de Galicia sinala que designará aos canditatos das urbes no mes de maio de 2026

Trasladouno na Xunta Directiva celebrada onte en Santiago, onde fronte á “irresponsabilidade” dun Goberno central “podrecido” e dos partidos da oposición en Galicia, chamou aos populares a “traballar o dobre”.

 “Pídovos aquí ter un resultado histórico en 2027 porque é o que Galicia necesita. Imos a por iso!”, apelou Rueda, quen recetou aos dirixentes dpo PPdeG “descansar” e gozar das festas do Nadal porque se aveciña un exercicio, o próximo, “de moito traballo”.

 Pero Rueda, quen manifestou o seu desexo de que tamén se adiantasen os comicios xerais e celebrásense canto antes, tamén augurou que haberá “moitas alegrías”.

 Rueda comezou a súa intervención dando a benvida á súa “casa” ao secretario xeral do PP estatal, Miguel Tellado, o que fose tamén número dous do partido en Galicia cando o hoxe líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, dirixía o partido na comunidade.

 “Tes un mérito importante en todo o conseguido”, dixo, antes de asegurar que segue “en forma”, o cal resulta favorable dado “o traballo que queda por diante”.

Balance do traballo feito

Tamén fixo un balance do traballo feito, con cifras “que permiten optimismo, non sen traballo”, e citou avances en sanidade, vivenda, ou innovación.

 En vivenda, reiterou o seu compromiso coa ampliación do parque público, e insistiu en que o ano que vén poderanse “empezar a entregar as primeiras promocións”.

 Pero tamén apuntou ao logro do traspaso da lei do litoral, do que espera “grandes satisfaccións”, e do que o Goberno central tentou “apuntarse o tanto”.

 Pero, sobre todo, incidiu en que Galicia se converteu “na primeira comunidade de España en aprobar os orzamentos”, para recalcar que continúa traballando con “estabilidade e compromiso co servizo público”.

 “Grazas por conseguir que Galicia siga sendo unha excepción de estabilidade”, proclamou, antes de reivindicar como puntos fortes do PPdeG os de ser “un partido unido e forte”.

 E insistiu que Galicia pecha 2025 “con razóns para ser optimistas”. Sen pretender “caer na autocompracencia, nin de broma”, defendeu que a conxuntura dá a Galicia unha situación de “estabilidade”, pero tamén, agregou, “un plus de obrigación para seguir sendo responsables fronte á irresponsabilidade dun Goberno central podrecido e dos partidos da oposición galega”.

Goberno central “podrecido”

Do Goberno central, esgrimiu que “ninguén discute” que é un Executivo “podrecido” no que “non hai ninguén libre de sospeita e ven cada día cosas tremendas”.

 “Isto é insustentable”, sentenciou, antes de manifestar o seu desexo de que se anticipasen os comicios estatais. Pero tamén alertou da situación da oposición en Galicia composta por un BNG “enfurruñado” e da “negativa a todo”, e un PSdeG metido “nunha espiral de autodestrución”.

 “É incrible, cada día vemos unha cousa que nos sorprende máis; van camiño á irrelevancia máis absoluta baseada na desunión e a incongruencia”, subliñou.

 “Á beira”, agregou que os socialistas teñen un BNG que “consente con todo” e “mira para outro lado”. Se tan “insoportable” resulta “todo” aos nacionalistas, aconselloulles actuar con “algo máis que palabras”.

 “Iso daríalles credibilidade, máis aló de que se lles identifique co único que saben facer: incendiar as rúas, a confrontación, o de sempre, ser un partido enfurruñado e incongruente”, advertiu.

A secretaria xeral do PPdeG destaca que a formación está preparada após dun 2025 “ao pé do canón”

Así, puxo metas aos seus aos que instou a “traballar o dobre” co foco xa nas municipais, e a centrarse en “gobernar” fronte aos que cinguen a súa actuación a “resistir”.

 Ninguén no seu Goberno está porque lle “rente”, defendeu o presidente galego, quen concluíu cun chamamento a traballar dacordo co que os cidadáns esperan do PPdeG.

 Pola súa banda, a secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, manifestou que o PPdeG está “preparado” para o 2026 após dun 2025 no que estiveron “ao pé do canón traballando por Galicia”.

 “Fronte a outros partidos paralizados e ocupados, uns en organizar manifestacións e outros en tapar as súas leas internas, no PP seguiremos organizando equipos e renovando e mellorando a estrutura do partido”, reivindicou. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Decenas de médicos protestan ante el Ministerio el pasado día 11

Los sindicatos celebran el avance de Sanidad en el Estatuto Marco
EFE
'Escuchando elefantes', durante su actuación de este viernes

Escuchando Elefantes, tras su actuación en la calle en A Coruña: "Siempre pensamos que no va a pararse a vernos nadie"
Omar Bello
El edificio se construye entre las calles Corredoira das Viñas y Dona Emilia

Oleiros inicia la construcción de 21 viviendas de protección en el centro urbano de Perillo
Fran Moar
Valentín González Formoso y Nicanor Álvarez

La Diputación dedicará 200.000 euros a la residencia Ricardo Baró de Aspronaga
Redacción