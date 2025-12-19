Rueda quere “un resultado histórico” nas elección municipais de 2027
Chama aos seus a traballar o “dobre” fronte a un “enfurruñado” BNG e a un PSdeG en autodestrución
O presidente da Xunta e líder do PP galego, Alfonso Rueda, puxo deberes aos seus para o vindeiro ano, o previo ás eleccións municipais de 2027, para as que quere “un resultado histórico”: traballar “duro” desde a “unidade” e a “cohesión”, e coa “meta” de que en seis meses, en maio de 2026, estean designados os cabezas de cartel dos municipios máis grandes.
O obxectivo da dirección que encabeza Rueda é, deste xeito, que un ano antes da data para a que están fixadas as eleccións locais, maio de 2027, estean designados os aspirantes das sete cidades e dos outros 16 municipios con máis de 20.000 habitantes que ten a comunidade.
O presidente de Galicia sinala que designará aos canditatos das urbes no mes de maio de 2026
Trasladouno na Xunta Directiva celebrada onte en Santiago, onde fronte á “irresponsabilidade” dun Goberno central “podrecido” e dos partidos da oposición en Galicia, chamou aos populares a “traballar o dobre”.
“Pídovos aquí ter un resultado histórico en 2027 porque é o que Galicia necesita. Imos a por iso!”, apelou Rueda, quen recetou aos dirixentes dpo PPdeG “descansar” e gozar das festas do Nadal porque se aveciña un exercicio, o próximo, “de moito traballo”.
Pero Rueda, quen manifestou o seu desexo de que tamén se adiantasen os comicios xerais e celebrásense canto antes, tamén augurou que haberá “moitas alegrías”.
Rueda comezou a súa intervención dando a benvida á súa “casa” ao secretario xeral do PP estatal, Miguel Tellado, o que fose tamén número dous do partido en Galicia cando o hoxe líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, dirixía o partido na comunidade.
“Tes un mérito importante en todo o conseguido”, dixo, antes de asegurar que segue “en forma”, o cal resulta favorable dado “o traballo que queda por diante”.
Balance do traballo feito
Tamén fixo un balance do traballo feito, con cifras “que permiten optimismo, non sen traballo”, e citou avances en sanidade, vivenda, ou innovación.
En vivenda, reiterou o seu compromiso coa ampliación do parque público, e insistiu en que o ano que vén poderanse “empezar a entregar as primeiras promocións”.
Pero tamén apuntou ao logro do traspaso da lei do litoral, do que espera “grandes satisfaccións”, e do que o Goberno central tentou “apuntarse o tanto”.
Pero, sobre todo, incidiu en que Galicia se converteu “na primeira comunidade de España en aprobar os orzamentos”, para recalcar que continúa traballando con “estabilidade e compromiso co servizo público”.
“Grazas por conseguir que Galicia siga sendo unha excepción de estabilidade”, proclamou, antes de reivindicar como puntos fortes do PPdeG os de ser “un partido unido e forte”.
E insistiu que Galicia pecha 2025 “con razóns para ser optimistas”. Sen pretender “caer na autocompracencia, nin de broma”, defendeu que a conxuntura dá a Galicia unha situación de “estabilidade”, pero tamén, agregou, “un plus de obrigación para seguir sendo responsables fronte á irresponsabilidade dun Goberno central podrecido e dos partidos da oposición galega”.
Goberno central “podrecido”
Do Goberno central, esgrimiu que “ninguén discute” que é un Executivo “podrecido” no que “non hai ninguén libre de sospeita e ven cada día cosas tremendas”.
“Isto é insustentable”, sentenciou, antes de manifestar o seu desexo de que se anticipasen os comicios estatais. Pero tamén alertou da situación da oposición en Galicia composta por un BNG “enfurruñado” e da “negativa a todo”, e un PSdeG metido “nunha espiral de autodestrución”.
“É incrible, cada día vemos unha cousa que nos sorprende máis; van camiño á irrelevancia máis absoluta baseada na desunión e a incongruencia”, subliñou.
“Á beira”, agregou que os socialistas teñen un BNG que “consente con todo” e “mira para outro lado”. Se tan “insoportable” resulta “todo” aos nacionalistas, aconselloulles actuar con “algo máis que palabras”.
“Iso daríalles credibilidade, máis aló de que se lles identifique co único que saben facer: incendiar as rúas, a confrontación, o de sempre, ser un partido enfurruñado e incongruente”, advertiu.
A secretaria xeral do PPdeG destaca que a formación está preparada após dun 2025 “ao pé do canón”
Así, puxo metas aos seus aos que instou a “traballar o dobre” co foco xa nas municipais, e a centrarse en “gobernar” fronte aos que cinguen a súa actuación a “resistir”.
Ninguén no seu Goberno está porque lle “rente”, defendeu o presidente galego, quen concluíu cun chamamento a traballar dacordo co que os cidadáns esperan do PPdeG.
Pola súa banda, a secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, manifestou que o PPdeG está “preparado” para o 2026 após dun 2025 no que estiveron “ao pé do canón traballando por Galicia”.
“Fronte a outros partidos paralizados e ocupados, uns en organizar manifestacións e outros en tapar as súas leas internas, no PP seguiremos organizando equipos e renovando e mellorando a estrutura do partido”, reivindicou.