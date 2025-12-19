Los juzgados gallegos registraron más de 2.000 denuncias por violencia de género en el tercer trimestre de 2025

Juzgado de violencia sobre la mujer EC

Los juzgados de Galicia registraron entre julio y septiembre un total de 2.006 denuncias por violencia de género, lo que significa casi 22 denuncias al día, y supone un 1,8 % menos con respecto al mismo período del año anterior, ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así, en el tercer trimestre del año el número de víctimas fue de 1.815, un 7,3 % menos, según recoge el Informe Trimestral sobre Violencia de Género, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El estudio también revela que el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración bajó en un 6,4 %, mientras que el número de órdens de protección solicitadas subió un 5,7 %. En concreto, en ese período se pidieron 603 órdenes de protección de las que 501 fueron incoadas por Juzgados de Violencia sobre la Mujer y otras 102 por los juzgados de guardia.

En total se adoptaron 413 órdenes de protección, un 8,4 % más que en el tercer trimestre de 2024. Los juzgados especializados acordaron 347 de ellas y los juzgados de guardia acordaron 66. En el 46 % de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento en que se solicitó la orden de protección.

El informe también refleja que Galicia tuvo en el periodo estudiado la tasa de violencia de género más baja del Estado, que se situó en 12,9 víctimas por cada 10.000 mujeres.

Sentencias

Por otra parte, el número total de sentencias dictadas en el tercer trimestre del año por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales ascendió a 528, de las que 464, el 87,9 %, fueron condenatorias.

La gran mayoría de denuncias (1.616) fueron presentadas directamente por las víctimas en los órganos judiciales, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las interpuestas por terceras personas: los familiares formalizaron 38, mientras que 61 derivaron de partes de lesiones; 16, de servicios de asistencia y terceros; y 263, de la intervención de la Policía. En el tercer trimestre de 2025 se registraron dos víctimas menores tuteladas.

Medidas de protección

Los juzgados gallegos acordaron entre julio y septiembre un total de 660 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, siendo las más frecuentes las de prohibición de comunicación (287) y las órdenes de alejamiento (283).

Asimismo, dictaron 165 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más habituales fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (46) y con la atribución de la vivienda (25). Durante el tercer trimestre de este año también decretaron 44 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas; 29, de la guarda y custodia; y tres, de la patria potestad.