Gadis reafirma su compromiso con Unicef para ayudar a más de 15.000 niños en situación de emergencia

Regalo Azul de Gadis para Unicef Cedida

Supermercados Gadis ha vuelto a felicitar este año la Navidad a todos sus colaboradores con el Regalo Azul de UNICEF, que tiene una llamada a la acción: “Juntos podemos transformar vidas”. Esta iniciativa, que parte de su compromiso con mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de la infancia más vulnerable, se traduce en una donación económica que llegará a 15.057 niños y niñas de países en emergencia a través de tratamiento nutricional.

El apoyo de Gadis a la organización humanitaria favorece el envío de 5.019 kits de alimento terapéutico. Una solución rica en nutrientes destinada a luchar contra la desnutrición aguda infantil en territorios y países afectados por graves crisis humanitarias, desde conflictos bélicos o desastres naturales hasta los desplazados que viven en campamentos de refugiados. UNICEF alerta actualmente sobre la situación extrema que se vive en Gaza, Sudán, R.D. del Congo o Bangladesh.

Desde 1993, Gadis aporta su grano de arena para que UNICEF pueda continuar desarrollando una labor crucial en todo el mundo: proteger a la infancia. Más de tres décadas de compromiso que se renueva todos los años con el propósito de atender las necesidades que tienen mayor urgencia en cada momento.

“El aumento de los conflictos, el crecimiento del hambre, los recortes de financiación a escala mundial y el colapso de los servicios básicos están llevando las necesidades humanitarias de la infancia a niveles extremos en todo el mundo. Desde UNICEF advertimos de que más de 200 millones de niños y niñas necesitarán ayuda humanitaria en 2026. Solo en los programas de nutrición de UNICEF, una brecha de financiación del 72% en 2025 obligó a recortar intervenciones en 20 países prioritarios, reduciendo los objetivos previstos de más de 42 millones a algo más de 27 millones de mujeres, niños y niñas. En base a esta grave situación, agradecemos el compromiso recurrente de Gadis a través del Regalo Azul de UNICEF”, ha señalado Irene Marín, coordinadora de UNICEF Comité Galicia.

Construyendo una sociedad más justa

Para Gadis, construir una sociedad más justa empieza en lo local y en la cercanía a las personas, pero el fin es que sus acciones alcancen una escala global. A través de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la compañía apoya de forma activa a UNICEF. Una alianza que favorece transformar propósitos en realidades, trabajando por un mundo sin hambre ni pobreza, con acceso universal al agua y con menores brechas de desigualdad.