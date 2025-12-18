Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

A Consellería de Sanidade apunta a unha “tendencia decrecente” da gripe en Galicia

A situación deberase confirmar a próxima semana, pois os datos puideron verse condicionados polos catro días de folga

Ep
18/12/2025 22:26
Unha sanitaria vacina a unha persoa maior o pasado 29 de novembro
Unha sanitaria vacina a unha persoa maior o pasado 29 de novembro
Patricia G. Fraga
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sinaloueste xoves que a gripe se atopa “nunha tendencia decrecente” en Galicia, mentres que a onda epidémica mantense “nun nivel medio”. 

Así o detallou o responsable autonómico en declaracións aos medios en Ourense, onde manifestou que son épocas “complexas” para o sistema público sanitario ao coincidir a epidemia deste virus respiratorio, “partindo dunha base de déficit de profesionais” en Atención Primaria e ser unhas datas na que os profesionais collen “vacacións e días libres aos que teñen dereito”.

 Segundo se recolle no informe de actividade das infeccións respiratorias agudas correspondente á semana do 8 ao 14 de decembro, rexístrase un descenso na taxa de consultas por gripe en atención primaria do 10,6% respecto da semana anterior.

 En concreto, esta taxa sitúase en 109,2 consultas por cada 100.000 habitantes. O grupo coa maior taxa de consultas continúa sendo o de cero a catro anos, con 247,6 consultas por 100.000 habitantes, seguido do de cinco a 19 anos, con 176,9 consultas por 100.000 habitantes.

 En canto ás áreas sanitarias, a taxa de consultas foi inferior á da semana anterior en todas elas, salvo en Vigo, onde aumentou un 2,7%. As áreas con maior descenso na taxa de consultas por gripe foron A Coruña, cun 29,4%, e Ferrol, cun 27,4%.

Ingresos hospitalarios

En canto aos ingresos hospitalarios, na última semana ingresaron 360 persoas con gripe confirmada, un 0,8% máis que na semana anterior, cando se rexistraron 357 ingresos.

 O aumento da taxa de ingresos observouse en todos os grupos de idade, salvo nos de 60 a 79 anos e de 80 e máis anos, grupos nos que descendeu un 8,8% e un 5% respectivamente.

 O incremento máis importante deuse nos grupos de cinco a 19 anos, que case triplicou a taxa, e no de cero a catro anos, que aumentou un 51%. Por área sanitaria, a que presentou o maior incremento de taxa de ingresos foi a de Pontevedra (39,2%), aínda que foi a de Lugo a que mostrou a taxa máis elevada, con 20,9 ingresos por 100.000 habitantes.

 No que vai de temporada de gripe notificáronse 2.060 ingresos, a maioría con virus tipo A. Así mesmo, a rede de farmacias sentinela que colabora coa Consellería de Sanidade informou que na última semana as taxas de dispensación de antigripais e de probas de antíxenos descenderon un 4,3% e un 14,6% respectivamente.

“Nivel medio”

Neste contexto, o responsable de Sanidade sinalou que a onda epidémica mantense “nun nivel medio”, pero detéctase “unha tendencia decrecente” que podería apuntar a unha baixada do pico.

 En todo caso, Gómez Caamaño explicou que estes datos se confirmarán con máis días de evolución xa que, lembrou, “probablemente a determinación desa tendencia vén influída pola folga de fai catro días”.

Ademais, o conselleiro defendeu que os hospitais “están a responder ben”, aínda que recoñeceu que o aumento de atencións pola gripe “dificulta a actividade cirúrxica” porque “ao haber máis ingresos, sobre todo de xente maior, hai menos camas”, sinalou.

Uso da máscara

Ante esta situación epidemiolóxica, recoméndase o uso de máscara aínda que non se teñan síntomas ao acudir a centros de saúde, a Puntos de Atención Continuada (PAC) e ás urxencias hospitalarias.

 En canto ao resto de estancias dos hospitais, a recomendación do uso de máscara mantense nos servizos que atenden a pacientes vulnerables, como son as Unidades de Coidados Intensivos e pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes trasplantados, oncolóxicos e hematolóxicos, unidades de diáleses e hospitais de día.

 Doutra banda, preguntado pola campaña de vacinación, o conselleiro insistiu en que a Administración autonómica quere “aumentar ao máximo” o número de galegos vacinados, polo que volveu a facer un chamamento para que acudan a esta cita.

 De feito, esta fin de semana máis de 70.000 persoas están chamadas a vacinarse co obxectivo de que a maior poboación posible de Galicia estea vacinada e “haxa menos posibilidades de coller infeccións graves e tensionar centros de saúde e hospitais”.

 “É unha ferramenta crave para poder combater de maneira adecuada estas epidemias de gripe”, aseverou Gómez Caamaño. 

