Sanidade realiza el fin de semana una nueva vacunación de la gripe

Una sanitaria vacuna contra la gripe a una usuaria de un centro de mayores Patricia G. Fraga

La Consellería de Sanidade citará para este fin de semana a más de 73.600 personas mayores de 60 años para que puedan inmunizarse de la gripe en los recintos hospitalarios públicos, en unas nuevas jornadas extraordinarias de vacunación organizadas por la Xunta para incrementar los niveles de protección de la población frente a este virus.

En concreto, estas jornadas se llevarán a cabo el sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas en los hospitales comarcales y los principales centros de las siete áreas sanitarias.

En el caso de estos últimos, también se realizará el domingo de mañana y tarde. Los pacientes recibirán un mensaje de texto de la Consellería indicando la hora y el centro al que deben acudir. Hasta ahora, más de 830.000 personas se han vacunado en Galicia de la gripe. Además, el 65% de los mayores de 60 años ya lo ha hecho.

En otro orden de cosas, Sanidade también invitó desde ayer a los mayores de 18 años a participar en el ensayo clínico Sincigal, destinado a evaluar la eficacia en adultos de la vacuna contra el VRS.

Todos los interesados podrán acudir, sin cita previa, a uno de los centros participantes que pueden comprobarse a través de la página web www.sincigal.com.

Sede de la Aesap

En el terreno sanitario, otra noticia afecta a Galicia, el procedimiento para elegir la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), organismo que reforzará la vigilancia, evaluación y respuesta ante amenazas para la salud de la población, que comenzó este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del correspondiente acuerdo del Gobierno y donde la ciudad de Lugo es una de las candidatas.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de noviembre, a propuesta de los Ministerios de Sanidad y de Política Territorial, el acuerdo para poner en marcha el proceso que servirá para designar la sede de esta Agencia Estatal, y decidió hacerlo por el procedimiento de urgencia.

En estas cuatro semanas, la Comisión consultiva para la determinación de las sedes de las nuevas entidades del sector público institucional estatal redactó el informe con las condiciones que deben cumplir las candidaturas de las diferentes comunidades y ayuntamientos, que ahora disponen de un mes para presentar sus proyectos.