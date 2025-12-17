Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Rueda e Pontón rétanse a non valerse de Tomé para chegar á Deputación de Lugo

O presidente e a líder do BNG reviven no Pleno da Cámara a polémica de Fabiola García e a CIG e a de Villares

Agencias
17/12/2025 22:59
O presidente galego, Alfonso Rueda, nun intre do seu debate con Pontón este mércores no Parlamento autonómico
O presidente galego, Alfonso Rueda, nun intre do seu debate con Pontón este mércores no Parlamento autonómico
Lavandeira Jr (Efe)
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, instou ao BNG a romper a coalición co PSdeG na Deputación de Lugo, tras a denuncia por acoso sexual contra o seu expresidente, mentres que a líder da oposición, Ana Pontón, cuestionou se o PP vai valerse dun “presunto acosador sexual” para gobernar esa entidade provincial.

 Desta maneira, na sesión de control ao Goberno do último Pleno deste ano, ambos se referiron á denuncia interna por acoso sexual contra o agora exlíder do PSOE de Lugo José Tomé, que seguirá como deputado provincial non adscrito, cun voto fundamental para que os socialistas poidan manter a Deputación, onde gobernan en coalición co BNG.

 Pontón iniciou a súa pregunta ao presidente galego, sobre o proxecto de Altri dando unha mensaxe de “tolerancia cero” fronte á violencia machista e lamentando que durante este ano “a resposta non estivo á altura” ante os comportamentos “machistas” e “repugnantes” de responsables políticos que se coñeceron.

 Rueda puxo en dúbida este compromiso do BNG e ironizou con que Pontón póñase “estupenda” falando contra o machismo e a corrupción, mentres que non aclarou que vai facer o próximo día 14 de xaneiro, no Pleno da Deputación de Lugo, “se Tomé é necesario” para seguir gobernando esta institución provincial en coalición co PSdeG.

 Así que cuestionou que “tolerancia cero” defende Pontón cando “vai do ganchete” e “goberna cun partido que está a dar un espectáculo un día si e outro tamén” neste sentido.

 Tamén reprochou que Pontón non tivo “a mínima valentía política” para condenar “insultos machistas contra unha conselleira”, en referencia a unha viñeta da CIG contra a titular de Política Social, Fabiola García, ou o “acoso contra as mulleres que estaban a traballar” na sede do PP en Santiago o día da manifestación do pasado 25 de Novembro.

A líder do BNG, Ana Pontón, diríxese a Rueda este mércores no Pleno da Cámara autonómica
A líder do BNG, Ana Pontón, diríxese a Rueda este mércores no Pleno da Cámara autonómica
Lavandeira Jr (Efe)

Leccións

A portavoz nacional do BNG replicou que leccións pode dar Rueda da a este respecto cando “tivo durante meses sentado ao seu lado no Consello da Xunta a un conselleiro que tiña unha denuncia na policía por agresión sexual”, o que foi titular da Consellería de Mar Alfonso Villares, quen dimitiu o pasado mes de xuño tras unha denuncia de febreiro.

 “A vostede impórtanlle un pepinillo en vinagre as mulleres, non lle importan nada, só impórtalle o poder polo poder”, espetou a Rueda.

 E ante as “leccións de feminismo” do presidente da Xunta, expúxolle o que ela mesma cualificou como “unha pregunta incómoda” e é “se quere valerse dun presunto acosador sexual para chegar á Deputación de Lugo”, xa que o voto de Tomé podería decantar a institución provincial para o PPdeG.

 Rueda considerou que é Pontón a que debe dar “menos leccións e practicar máis co exemplo” porque cre que o día 14 non vai romper co PSdeG, senón que se vai a “poñer de perfil como ata o de agora”.

 Ademais, concluíu dándolle “un último consello”, e é que “sexa un pouco valente” e rexeite os casos de acoso no PSdeG porque “parece mentira que haxa socialistas moito máis esixentes, máis críticos, e máis valentes contra o PSdeG que vostede mesma”.

 O presidente galego abriu a súa intervención na sesión de control referíndose ao secretario xeral do PSdeG, José Ramón Besteiro, ao que non lle tocaba preguntar porque lle corresponde a quenda ao único deputado do grupo mixto, Armando Follea (Democracia Ourensana).

 Un “descanso” que cre que a Besteiro “non lle vén mal” porque así ten tempo para “dedicarse a arranxar outras cousas”, ironizou Roda ao principio da súa resposta para Follea.

Xestora do PSdeG

Neste contexto, cabe sinalar que a Comisión Xestora do PSdeG en Lugo, celebrou este mércores a súa primeira reunión de traballo baixo a presidencia de Luis Ángel Lago “para establecer as liñas de actuación nesta nova etapa”, propiciada pola baixa de militancia do anterior secretario xeral, José Tomé.

 Segundo informou o PSdeG nun comunicado, nese encontro a xestora –constituída o pasado luns tras a resolución da Comisión Executiva Federal– fixou “como prioridade” dar resposta á situación xerada nas institucións tras o cesamento de José Tomé no partido, “actuando nos prazos que marca a lei, co obxectivo de garantir a estabilidade institucional e a continuidade dos gobernos progresistas na provincia”.

 A reunión serviu tamén para “marcar como eixo central do traballo da xestora a recuperación da normalidade política e orgánica, tanto nas agrupacións como nos concellos, reforzando a coordinación interna e a presenza en todo o territorio”. 

