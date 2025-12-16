Mi cuenta

Galicia

'Sirat', de Oliver Laxe, pasa el primer corte de los Oscar en cinco categorías

Europa Press
16/12/2025 20:24
'Sirat, de Oliver Laxe, ha pasado el primer corte de los Oscar (la conocida como 'shorlist') en cinco categorías, según ha anunciado este martes la Academia de Hollywood.

Además de entrar en la categoría de Mejor Película Internacional, Sirat ha pasado este primer corte en Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Casting y Mejor Fotografía.

Ahora, habrá que esperar hasta el próximo 22 de enero para saber si finalmente se convierte en nominada en todas o en alguna de las categorías para la próxima ceremonia, que tendrá lugar el 15 de marzo.

'Sirat' fue la elgida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98 edición en 2026. La cinta de Oliver Laxe superó a otras dos candidatas: 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón.

De este modo, el pasado mes de septiembre inició su camino para el Oscar esperando a conocer si entraba en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos. El año pasado la candidatura española recayó en 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que no logró entrar entre las cinco finalistas a los Oscar.

