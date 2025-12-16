Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Sargadelos afirma que "no es cierto ni está comprobado que los dos casos de silicosis se ocasionanen" en su fábrica

Ep
16/12/2025 14:40
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Sargadelos afirma que "no es cierto, ni está comprobado, que los dos casos detectados de silicosis se ocasionasen" en la fábrica que el grupo tiene en Cervo, en A Mariña de Lugo.

"Las dos trabajadoras afectadas provenían de trabajar en otra industria cerámica durante varios años. Ha sido en Sargadelos, precisamente, en donde se han resituado en puestos de trabajo idóneos a su situación, ya que ambas quieren seguir trabajando", destaca la firma.

A través de un anuncio publicado en prensa, Sargadelos defiende que tiene un contrato con la empresa Vitaly para el control y prevención de riesgos laborales y "hasta la fecha los índices examinados nunca excedieron los valores permisibles".

En un reciente control, según añade, efectuado por la Xunta de Galicia, "tampoco se detectaron niveles de toxicidad superiores a la norma".

EL PULSO

El dueño de Sargadelos, Segismundo García, mantiene un pulso a la Inspección de Trabajo desde el pasado mes de abril, a raíz de los requerimientos que esta le hace para mejorar la seguridad laboral en las instalaciones de Cervo.

Dicho pulso se ha traducido en dos cierres patronales en los que la plantilla de producción se vio obligada a permancer varios días a las puertas de la factoría, en abril el primero y el último en las últimas semanas.

La Xunta medió en ambas ocasiones, en primavera censuró los tres despidos con que se saldó aquella crisis y a final de año rechazó por "incongruente" el expediente de regulación de empleo temporal que presentó el propietario de la histórica firma.

Un propietario que aseguró que cesaba de sus funciones ejecutivas como CEO y que ahora anuncia que, debido a la buena marcha de la compañía, antes de Navidad "se repartirá una gratificación entre todos los miembros de la plantilla con más de tres años de antigüedad".

También reitera que "en el caso de verse de nuevo obligado a tener que cerrar sus puertas por presiones no seguirá batallando ni malgastando su tiempo en contiendas imposibles".

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Rusia rebaja las ilusiones europeas de una paz antes de fin de año
EFE
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

La jueza de la dana acuerda un careo entre Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón
EFE
Imagen de recurso de un mazo

Condenado a 23 años de prisión por violar a dos de sus hijas desde que tenían diez
EP
Navidad en A Coruña

Interior refuerza el dispositivo policial antiterrorista durante las navidades
EFE