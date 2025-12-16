Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

O Parlamento aproba os orzamentos da Xunta para 2026 cos votos do PP

A oposición acusa aos populares de “pasar o rodete” e de incorporar “máis discrecionalidad” e “menos dereitos”

Ep
16/12/2025 22:43
Corgos e Rueda, este martes, tras a aprobacióbn das contas galegas
Corgos e Rueda, este martes, tras a aprobacióbn das contas galegas
Lavandeira Jr (Efe)
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou, co voto a favor do PPdeG e o rexeitamento da oposición, os orzamentos da Xunta para 2026, que ascenden a 14.240 millóns, un 2% máis.

 No último debate das contas na Cámara autonómica, BNG e PSdeG mostráronse críticos co documento e acusaron ao grupo popular de “pasar o rodete” e “confundir maioría absoluta con absolutismo”.

 Ademais, os nacionalistas e os socialistas pediron á Xunta rectificar o rexeitamento á condonación da débeda para evitar un “erro histórico”.

O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reivindica a “estabilidade” de Galicia fronte a ausencia dos PGE

No relativo ás emendas, o Bloque censurou que o grupo maioritario incorporou “cero” das súas 575 emendas e o PSOE galego lamentou que salan adiante os orzamentos “igual que entraron, igual de curtos”.

 Xusto antes de que comezase o Pleno parlamentario , o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reivindicou a “estabilidade” de Galicia para aprobar de forma definitiva este martes os seus orzamentos para 2026 “nestes momentos de incerteza”. 

Unha cuestión que contrapón a un Goberno central que non consegue sacar adiante os Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

BNG e PSdeG afean ao Executivo galego que ningunha das súas emendas fose incorporada ao texto das contas

Do mesmo xeito, despois de levarse a cabo a votación, o presidente da Cámara galega, Miguel Ángel Santalices, celebrou a aprobación das contas ao ser Galicia “a primeira comunidade” en facelo.

Achega do Goberno central

A primeira en intervir no debate no Pleno foi a socialista Elena Espinosa, quen salientou o incremento da achega do Goberno central a Galicia e subliñou que a Xunta “podería facer máis” con estes fondos.

 Con todo, censurou que os populares “non sorprenden a ninguén” cuns orzamentos “maquillados, con pequenas partidas de escaparate para lavar a cara e dicir que apoian ao rural cando nin sequera son capaces de aprobar en prazo o Pladiga”, o plan contra incendios forestais.

 Por parte do BNG, Noa Presas trouxo a colación a manifestación do pasado domingo contra Altri para cargar contra uns orzamentos “que están dispostos a vender Galicia”. 

“Xa é boa hora de que vaian rectificando”, advertiu. Con todo, considerou que o PP “non é que non queira rectificar, é que non recoñece a máis mínima vontade de escoita” e “confunde maioría absoluta con absolutismo”.

 “Teñen as persianas baixadas e parece que se puxeron os tapóns nos oídos”, concluíu, antes de poñer o foco nas súas peticións para “rescatar servizos públicos” e “avanzar en dereitos”.

 A popular Paula Prado rexeitou algunhas das emendas concretas da oposición para concluír que “Galicia goberna hoxe e seguirá gobernando mañá” con estes orzamentos.

 Á marxe disto, aproveitou para criticar a actuación da CIG na folga na educación pública, ao que Presas replicoulle que as caixas de resistencia “son unha ferramenta sindical” e que “o PP é máis de caixas B”.

 Noutra quenda do PSOE galego interviu o seu líder, José Ramón Gómez Besteiro, nun debate que estivo monopolizado polas acusacións por suposto acoso sexual ao expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, e a xestión do caso por parte da dirección do partido.

 No referente aos orzamentos, Besteiro lamentou que “este Parlamento converteuse nun lugar para dar forma a decisións tomadas de antemán” e así as contas apróbanse “igual que entraron, sen melloras, sen correciones, igual de curtos e de xustos e sen escoitar nada do que pasa fóra”.

 “Aceptar emendas non é un síntoma de debilidade, é un exercicio de responsabilidade política”, afirmou, antes de relatar algunhas propostas dos socialistas en materias como a vivenda.

 Pola súa banda, o popular Alberto Pazos dixo estar “a se revelar contra a normalización do anormal”, pola ausencia de PGE, e “garantindo un ano máis que Galicia sexa unha illa de estabilidade no medio dun océano de incerteza”.

Lei de acompañamento

A continuación, e antes de que empezase o Pleno ordinario, os grupos debateron e votaron a lei de medidas fiscais e administrativas, que cada ano acompaña aos orzamentos e establece, entre outras cuestións, novas rebaixas fiscais da Xunta para o ano que vén.

 Tamén saíu adiante co apoio do PPdeG e a oposición de BNG e PSdeG. Na súa quenda, a socialista Patricia Iglesias cargou contra a “discrecionalidad” e a “política de amiguetes” que, na súa opinión, introduce esta norma, en materias como a vivenda.

 Pola súa banda, Olalla Rodil (BNG) considerou que supón un “atropelo aos galegos”, en ámbitos como o rural ou o eólico, nos que quedarán “con menos dereitos”, e Galicia “máis desprotexida”.

 Fronte a isto, e ante as críticas á utilización desta lei para modificar multitude de aspectos, o popular Julio García Comesaña defendeu que é “necesaria, útil, estatutaria e constitucional”. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Besteiro, nunha comparencia deste martes

O alcalde de Barbadás descarta dimitir pola denuncia de acoso laboral e carga contra Besteiro pola súa xestión
EFE
Médicos protestan frente al Ministerio de Sanidad el pasado día 11

Los médicos “escalarán en el conflicto” con Sanidad si no logran avances este miércoles
EFE
El centro cívico de Labañou se inundó en un temporal en febrero

Los arreglos del centro cívico de Labañou se demoran hasta abril
Abel Peña
Varias personas acceden a la sede de la BBC en Londres

Trump pide a la ‘BBC’ hasta 5.000 millones de dólares
EFE