Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

O alcalde de Barbadás descarta dimitir pola denuncia de acoso laboral e carga contra Besteiro pola súa xestión

Valcárcel entende que se trata dunha operación na súa contra por firmar un manifesto contra a cúpula galega

Efe
16/12/2025 22:46
Besteiro, nunha comparencia deste martes
Besteiro, nunha comparencia deste martes
Lavandeira Jr (Efe)
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

O alcalde do municipio ourensán de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval, descartou este martes dimitir como rexedor e tamén como deputado provincial, como lle esixe o PSOE, unha petición ante a cal pediu a baixa do que era o seu partido.

 Na tarde, o líder do PSOE galego, José Ramón Gómez Besteiro, compareceu de urxencia para pedir a Valcárcel as súas actas despois de que unha militante interpuxese unha denuncia na que esgrime que foi vítima de acoso laboral por parte deste rexedor como “represalia por denunciar acoso sexual dun concelleiro” hai xa meses.

 En declaracións aos medios ás portas da sede provincial do PSOE de Ourense, Valcárcel denunciou o que entende que é unha operación na súa contra e, así as cousas, relacionou a petición de dimisión coa súa firma nun manifesto crítico coa cúpula galega no que, xunto a centenares de cargos e militantes socialistas, pide “responsabilidades” á dirección pola súa lenta actuación tras a denuncia por acoso sexual contra José Tomé.

Actuar en consecuencia

De feito, o primeiro edil de Barbadás deixou caer na súa intervención que quen debería dimitir é o líder dos socialistas galegos, ao que suxeriu “que actúe en consecuencia e siga as recomendacións que lle pide aos demais”.

 Valcárcel declarouse “indignado” polo que considera unha “indefensión patente” e defendeu a súa actuación desde que tivo coñecemento dunha denuncia por presunto acoso laboral criticando ademais que se decatou do caso de forma indirecta a través dun medio de comunicación.

 “O que quero dicir é, en primeiro lugar, que con militantes non teño relación laboral. Deduzo que ten que ser unha persoa que ten unha proximidade política comigo, aínda que non me consta, traballadora non é”, explicou o rexedor.

 Tras deixar claro que “non son un acosador laboral”, manifestou a súa “sorpresa” por que Besteiro pida a súa suspensión cando el “actuou dous meses despois” tras a denuncia contra o presidente en funcións da deputación de Lugo, e esixiu “esa mesma contundencia” e que dimita “por non actuar coa mesma dilixencia”.

 En palabras de Valcárcel, resulta “rechamante” que catro días despois de subscribir un manifesto pedindo que se actúe con “contundencia” nestes casos, trascendese isto agora.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Corgos e Rueda, este martes, tras a aprobacióbn das contas galegas

O Parlamento aproba os orzamentos da Xunta para 2026 cos votos do PP
EP
Médicos protestan frente al Ministerio de Sanidad el pasado día 11

Los médicos “escalarán en el conflicto” con Sanidad si no logran avances este miércoles
EFE
El centro cívico de Labañou se inundó en un temporal en febrero

Los arreglos del centro cívico de Labañou se demoran hasta abril
Abel Peña
Varias personas acceden a la sede de la BBC en Londres

Trump pide a la ‘BBC’ hasta 5.000 millones de dólares
EFE