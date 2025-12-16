O alcalde de Barbadás descarta dimitir pola denuncia de acoso laboral e carga contra Besteiro pola súa xestión
Valcárcel entende que se trata dunha operación na súa contra por firmar un manifesto contra a cúpula galega
O alcalde do municipio ourensán de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval, descartou este martes dimitir como rexedor e tamén como deputado provincial, como lle esixe o PSOE, unha petición ante a cal pediu a baixa do que era o seu partido.
Na tarde, o líder do PSOE galego, José Ramón Gómez Besteiro, compareceu de urxencia para pedir a Valcárcel as súas actas despois de que unha militante interpuxese unha denuncia na que esgrime que foi vítima de acoso laboral por parte deste rexedor como “represalia por denunciar acoso sexual dun concelleiro” hai xa meses.
En declaracións aos medios ás portas da sede provincial do PSOE de Ourense, Valcárcel denunciou o que entende que é unha operación na súa contra e, así as cousas, relacionou a petición de dimisión coa súa firma nun manifesto crítico coa cúpula galega no que, xunto a centenares de cargos e militantes socialistas, pide “responsabilidades” á dirección pola súa lenta actuación tras a denuncia por acoso sexual contra José Tomé.
Actuar en consecuencia
De feito, o primeiro edil de Barbadás deixou caer na súa intervención que quen debería dimitir é o líder dos socialistas galegos, ao que suxeriu “que actúe en consecuencia e siga as recomendacións que lle pide aos demais”.
Valcárcel declarouse “indignado” polo que considera unha “indefensión patente” e defendeu a súa actuación desde que tivo coñecemento dunha denuncia por presunto acoso laboral criticando ademais que se decatou do caso de forma indirecta a través dun medio de comunicación.
“O que quero dicir é, en primeiro lugar, que con militantes non teño relación laboral. Deduzo que ten que ser unha persoa que ten unha proximidade política comigo, aínda que non me consta, traballadora non é”, explicou o rexedor.
Tras deixar claro que “non son un acosador laboral”, manifestou a súa “sorpresa” por que Besteiro pida a súa suspensión cando el “actuou dous meses despois” tras a denuncia contra o presidente en funcións da deputación de Lugo, e esixiu “esa mesma contundencia” e que dimita “por non actuar coa mesma dilixencia”.
En palabras de Valcárcel, resulta “rechamante” que catro días despois de subscribir un manifesto pedindo que se actúe con “contundencia” nestes casos, trascendese isto agora.