Galicia suma 6.956 pisos turísticos sin licencia, la tercera comunidad con más

Galicia suma 6.956 pisos turísticos anunciados de forma ilícita en el catálogo de Airbnb por no tener número de registro o incluir uno falso, lo que representa el 10,7 % del total detectados por el Ministerio de Consumo en España y la tercera comunidad con más.

Así se recoge en los datos aportados este martes por Consumo, que ayer anunció por este motivo una multa de 64 millones de euros para la compañía, que ya ha respondido que recurrirá.

De los 6.956 alojamientos detectados en Galicia, 6.897 no incluían número de registro en el anuncio y los 59 restantes tenían un número falso.

En conjunto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado 65.122 anuncios ilícitos en toda España, 59.229 sin número de registro y 5.769 con número falso.

Comunidad Valenciana (21.807) y Canarias (12.486) concentran la mayor parte de los pisos que carecen de número, seguidas de Galicia (6.897), Baleares (4.289), Murcia (2.685), Cantabria (2.486) y Asturias (2.136), indican desde el Ministerio.

Desde Consumo explican que las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio menos en Madrid, Andalucía y Extremadura. En estos casos, la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es menor que en el resto de comunidades y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso.

Todos los casos son previos a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, que hace obligatorio en toda España el número de registro.

En el caso del número de registro falso, Consumo identifica 5.769 anuncios de Airbnb, en su mayoría en Andalucía (3.352). También destaca Cataluña con 1.455. En Madrid cifra 300, en Canarias 242, y en la Comunidad Valenciana 131, entre otras.

Además, el Ministerio calcula que hay 124 anuncios de anfitrión desconocido y subraya que, en el caso de la ciudad de Madrid, localizó 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales por incumplir la normativa municipal, anuncios que no pudieron ser eliminados por Consumo al tratarse de una competencia municipal.