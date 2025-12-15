La tercera jornada de huelga paraliza el bus de la provincia de A Coruña a la espera de una mediación este miércoles

Piquete en la estación de autobuses de A Coruña Germán Barreiros

La tercera jornada de huelga en el sector del autobús de la provincia de A Coruña ha paralizado este lunes de nuevo el transporte de viajeros por carretera debido a la actuación de piquetes informativos para reclamar un convenio "digno".

Esta protesta se produce a la espera de la reunión que tendrá lugar este miércoles, 17 de diciembre, en el Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago, a partir de las 16,00 horas, entre las cuatro asociaciones patronales y el comité de huelga --formado por CIG, UGT y CC.OO.--, en donde mediará el director territorial de Inspección de Trabajo, Demetrio Fernández.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei, ha explicado que esta tercera jornada de movilizaciones en 10 días --las anteriores tuvieron lugar los días 5 y 12 de diciembre-- provoca que el transportes en bus esté "parado" de forma generalizada, en una protesta que se produce de forma "tranquila".

Señala que no hay movimiento en las estaciones de bus de las tres ciudades coruñesas --Santiago, A Coruña y Ferrol--, pero tampoco en otras villas medianas y pone el ejemplo de Carballo.

La próxima jornada de huelga será este viernes, justo antes del periodo navideño. López Rei augura que la mediación de este miércoles no servirá para desconvocar la protesta antes del 19 de diciembre, pues no cree que "lo que no se solucionó en cuatro años se haga en cuatro horas". Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida a partir de enero si no hay avances.

SIN SERVICIOS MÍNIMOS EN EL BUS URBANO EN SANTIAGO

Los piquetes han vuelto a impedir a primera hora de este lunes la salida de los servicios mínimos del bus urbano en Santiago por esta huelga.

Según han confirmado fuentes municipales, al igual que en jornadas de paro anteriores, por la mañana los servicios mínimos no pudieron salir.

Asimismo, estas mismas fuentes han detallado que se ha tenido constancia de la rotura de los cristales delanteros de un autobús que cubre la línea 7.

PROTESTA EN FERROL

Por su parte, en Ferrol, Antonio López, representante de UGT, explica que la situación "está igual que los otros dos días", con un paro en total. Se mantuvieron únicamente tres rutas especiales: para dos colegios de niños con problemas especiales y otra dirigida a personas con minusvalías.

El portavoz sindical asegura que no hay servicios mínimos y que la jornada transcurre con tranquilidad y sin problemas. Hubo una concentración frente al edificio administrativo de la Xunta en Ferrol a las 11,00 horas.

DEMANDAS

Los sindicatos critican que la única oferta del empresariado es un "ridículo" aumento del 1,2% de salarios en 2025 tras cuatro años con el convenio caducado --que la última vez que se negoció fue hace siete años--.

Demandan un mayor aumento y una cláusula de garantía ligada al IPC. También piden mejores horarios y conciliación, con una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.

Otra reivindicación pasa por reclamar mejoras en las condiciones del personal acompañante del transporte escolar, un colectivo altamente feminizado y precarizado.