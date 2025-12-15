Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

LA M.O.D.A, La Pegatina y Hoonie, primeras confirmaciones del SonRías Baixas de Bueu

Efe
15/12/2025 13:21
El septeto burgalés La M.O.D.A regresa al SonRías

EFE
LA M.O.D.A, La Pegatina y Hoonie son las primeras confirmaciones de la próxima edición del festival SonRías Baixas que cada verano se celebra en la localidad morracense de Bueu, y que este año tendrá lugar del jueves 30 de julio al sábado 1 de agosto en el recinto de As Lagoas.

Esta selección, según la organización, refleja la vocación del festival: "combinar a los grandes favoritos del público con una firme apuesta por el talento emergente, lo que vuelve a situar al festival como un espacio abierto, sin barreras ni prejuicios, en el que conviven diferentes estilos, generaciones y formas de disfrutar la música", indican en un comunicado.

El septeto burgalés La M.O.D.A regresa al SonRías con su inconfundible acordeón, clarinete y mandolina y con un nuevo disco recién publicado; La Pegatina, maestros de la fusión de ska, rumba y música festiva, llegan como uno de los directos más divertidos de la escena nacional; mientras que Hoonie, el alter ego de Carmen Alarcón, debuta en SonRías Bajas presentando su EP 'Una Foto Al Sol'.

El resto del cartel se desvelará próximamente, y tanto la venta general de entradas como la venta del acceso a la zona de acampada para las tres jornadas del festival comenzará el miércoles 17 de diciembre a las 12:00 a través de la página web oficial.

