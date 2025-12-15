Galicia
Detienen por tráfico de drogas a un vecino de O Porriño al que le intervienieron más de 100 gramos de cocaína
Según han informado fuentes de la Comandancia, los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando una patrulla observó a este varón, que adoptó una actitud esquiva al ver a los guardias, y arrojó algo al suelo.
Al ver este comportamiento, los agentes lo identificaron y comprobaron que lo que había tirado era una bolsa con 112 gramos de cocaína en roca.
La Guardia Civil registró también el domicilio del arrestado, con apoyo del equipo cinológico de Pontevedra, y allí encontraron otros 198 gramos de marihuana y 2,9 gramos más de cocaína.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado de O Porriño, que acordó su puesta en libertad provisional como investigado.