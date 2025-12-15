Detenido en Lugo tras negarse a ser identificado y agredir a un agente de la Policía Local

Policía Local Archivo El Ideal Gallego

Efectivos de la Policía Local de Lugo detuvieron en las últimas horas a un hombre como supuesto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad, tras negarse a ser identificado y agredir a uno de los funcionarios intervinientes.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron cuando una dotación acudió a un bar de la ciudad debido a un altercado. Un varón se negó reiteradamente a identificarse y a colaborar y, al ser informado de que sería trasladado a dependencias policiales, propinó una bofetada a uno de los policías.

Además, durante el traslado, el detenido profirió amenazas graves contra los funcionarios, así como insultos. El hombre fue asistido por sanitarios y puesto a disposición judicial.

Por otra parte, la Policía Local también también detuvo a otra persona, en este caso, por una requisitoria emitida por el juzgado de instrucción de 7 de A Coruña.

Al margen de las detenciones, la Policía Local de Lugo también tramitó varias denuncias en materia de seguridad ciudadana. De este modo, fue denunciada una persona por negarse a identificarse y por facilitar datos falsos; se tramitaron otras tres denuncias por venta ambulante no autorizada en el entorno del parque de A Milagrosa; dos denuncias a personas que ejercían como 'gorillas' en las inmediaciones del HULA; y una denuncia por exceder el horario de apertura a una local del barrio de A Residencia.