Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Detenido en Lugo tras negarse a ser identificado y agredir a un agente de la Policía Local

Ep
15/12/2025 11:44
Policía Local
Policía Local
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Efectivos de la Policía Local de Lugo detuvieron en las últimas horas a un hombre como supuesto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad, tras negarse a ser identificado y agredir a uno de los funcionarios intervinientes.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron cuando una dotación acudió a un bar de la ciudad debido a un altercado. Un varón se negó reiteradamente a identificarse y a colaborar y, al ser informado de que sería trasladado a dependencias policiales, propinó una bofetada a uno de los policías.

Además, durante el traslado, el detenido profirió amenazas graves contra los funcionarios, así como insultos. El hombre fue asistido por sanitarios y puesto a disposición judicial.

Por otra parte, la Policía Local también también detuvo a otra persona, en este caso, por una requisitoria emitida por el juzgado de instrucción de 7 de A Coruña.

Al margen de las detenciones, la Policía Local de Lugo también tramitó varias denuncias en materia de seguridad ciudadana. De este modo, fue denunciada una persona por negarse a identificarse y por facilitar datos falsos; se tramitaron otras tres denuncias por venta ambulante no autorizada en el entorno del parque de A Milagrosa; dos denuncias a personas que ejercían como 'gorillas' en las inmediaciones del HULA; y una denuncia por exceder el horario de apertura a una local del barrio de A Residencia.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

La Cabalgata de Reyes de A Coruña recorrerá 4,4 kilómetros con nuevas carrozas
Lara Fernández
Público en la última edición del Morriña Fest

Myke Towers, Juanes, Hard Gz y Belén Aguilera, primeros confirmados del Morriña Fest
Óscar Ulla
Accidente en la AP-9

Trasladada una persona tras un choque en la AP-9 a la altura de O Burgo
Noelia Díaz
El ideal gallego

Bruselas actualiza las medidas por gripe aviar tras registrar 74 nuevos casos en granjas
EFE