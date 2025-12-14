Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Una nueva multitudinaria manifestación contra Altri recorre las calles de Santiago

14/12/2025 14:20
Miles de personas han tomado este domingo el Casco Histórico de Santiago en una nueva protesta contra el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), un año después de que otra masiva movilización desbordase la Praza do Obradoiro.

Bajo el lema 'Dende a Ulloa ata o mar, polas que somos e as que virán', la manifestación ha arrancado a las 12.00 horas desde la Alameda, donde una hora después --alrededor de las 13.00 horas-- continuaba saliendo personas. Paralelamente, a esa misma hora, el Obradoiro, punto de llegada, empezó a completarse ante la multitudinaria afluencia de la protesta.

Altri se queda fuera de los fondos europeos de innovación que sí reciben plantas de metanol verde en Galicia

Más información

Allí, hay personas sosteniendo paragüas decoradas con hojas de castaños y robles, con la intención de convertir la plaza en un bosque autóctono, al igual que en 2024 una gran tela azul recorrió Santiago simulando ser un río.

"Estamos aquí para defender que los recursos que tenemos sean para nuestras hijas e hijos y no para que acaben en la mano de empresas que lo únicos que nos traen es pobreza y robar nuestros recursos a cuenta de lo que sea", ha manifestado la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, en el inicio de la movilización.

Este colectivo es uno de los que está detrás de la protesta, junto a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), la Plataforma Veciñal contra a Mina de Touro-O Pino y una decena de entidades más.

