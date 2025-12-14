Mi cuenta

El Ideal Gallego

Galicia

Fallece un hombre al ser atropellado en la A-6 en Begonte

Efe
14/12/2025 11:30
Imagen de archivo de un accidente de tráfico
Un hombre falleció ayer sábado al ser atropellado en la A-6 en Begonte (Lugo), según ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.

El primer aviso de este suceso llegó minutos después de las 20:40 horas, cuando una de las personas que viajaba en el vehículo implicado informó de que acababan de sufrir un accidente a la altura del kilómetro 521 de la A-6, a su paso por San Martiño de Pacios (Begonte), en sentido Lugo.

Desde el 112 se movilizaron los servicios de emergencias pero cuando llegaron al lugar solo pudieron constatar que se trataba de un atropello a un hombre, cuyo fallecimiento fue confirmado poco después por los sanitarios, pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

Atropellado por un turismo cuando caminaba por la A6

De momento, las fuerzas del orden están investigando las circunstancias del suceso, ante el que se desplegaron las Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Friol-Palas y los servicios de mantenimiento de la vía.

