Galicia ya tiene acuerdo de jubilación parcial para la enseñanza concertada

Representantes de la Consellería y del sector de la educación concertada

La Consellería de Educación ha firmado el acuerdo de jubilación parcial para el profesorado de la enseñanza concertada, con un coste de más de ocho millones de euros. Esta medida, conseguida a través de la negociación liderada por FSIE Galicia, es "de suma importancia" para el sindicato y para los profesionales del sector, que ven en ella "una oportunidad para mejorar sus condiciones laborales y facilitar el relieve generacional".

El acuerdo se extenderá hasta el 31 de agosto de 2029 y afectará a un número importante de trabajadores que podrán acceder, cumpliendo las condiciones que marca la Seguridad Social, con un máximo de dos años antes de su jubilación común.

Accederán con un 72% de jubilación, es decir, 18 horas. A cambio, otra persona será contratada con un 100% de la jornada.

La secretaria federal de FSIE Galicia, Yolanda Benito, señaló que la organización está moderadamente satisfecha con el acuerdo de jubilación parcial: “Es un paso reclamado y exigido desde FSIE porque el relieve generacional es importante. Llevamos sin acuerdo desde abril por el cambio de normativa y, tras muchos meses de largas negociaciones lideradas por FSIE, se logró un acuerdo que va a permitir el acceso a un gran número de trabajadores”.