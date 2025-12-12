Mi cuenta

El Ideal Gallego

Los diputados del BNG plantan a la junta de gobierno de la Diputación de Lugo al estar presidida por José Tomé

Ep
12/12/2025 13:32
Los miembros del grupo provincial del BNG, Efren Castro (2i), Iria Castro (2d) y Daniel García (d) no han asistido este viernes a la reunión semanal de la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo, presidida aún por José Tomé, acusado de acoso sexual
Los miembros del grupo provincial del BNG no han asistido este viernes a la reunión semanal de la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo, presidida aún por José Tomé, acusado de acoso sexual
EFE
Los tres diputados del BNG en la Diputación de Lugo, con el vicepresidente a la cabeza, Efrén Castro, han decidido no asistir a la junta de gobierno al ser conocedores de que José Tomé iba a presidirla a pesar de haber anunciado que este viernes se haría efectiva su renuncia como presidente de la institución provincial.

Tomé anunció el pasado miércoles, después de que el programa 'Código 10' revelase que mujeres habían denunciado al presidente provincial por supuesto acoso sexual a través del canal interno del PSOE, que renunciaría a la Presidencia de la institución provincial, aunque anticipaba que retendría el acta de diputado y la Alcaldía de Monforte.

Los nacionalistas fueron conocedores de que estaría en el órgano de dirección de la Diputación cuando no se produjo la dilación de responsabilidades en Efrén Castro, por lo que preguntaron y supieron que todavía no había renuncia efectiva.

Pontón insta a Tomé a dejar el acta de diputado provincial: "Lo ideal es que dimita de todas sus responsabilidades"

En unas declaraciones públicas realizadas fuera del Pazo de San Marcos, Efrén Castro ha exigido al PSOE que se ratifique la renuncia y se convoque un pleno extraordinario lo antes posible, "que perfectamente podría ser este lunes por reglamento", ha apostillado.

El BNG sospecha que pueda haber intención de dilatar la renuncia hasta el pleno ordinario, que está previsto el 30 de diciembre, por lo que anunciaron que si no se agiliza el proceso "tomarán medidas", haciendo referencia al anuncio que hicieron cuando se conocieron las acusaciones de que si Tomé no dimitía, abandonarían el gobierno provincial.

El presidente de la Diputación de Lugo, secretario general del PSdeG en esa provincia y alcalde de Monforte, José Tomé, se dirige a medios de comunicación

Denuncian por acoso al presidente socialista de la Diputación de Lugo: "Me dijo que solo acostándome con él tendría trabajo"

No quieren los nacionalistas que "se alargue este dislate" ya que consideran prioritario que se inicie la investigación, ayudar a las víctimas y dar los pasos rápidamente, "y non tener este impás que perjudica a todos".

Por parte de los socialistas no hay confirmación de que se haya producido ya la renuncia, aunque aseguraron que harán una comunicación a lo largo de la mañana sobre ello y el resto del proceso.

