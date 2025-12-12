Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, tras el caso José Tomé Efe

La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo, en la semana en que se conoció la denuncia por acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé Roca.

Fraga se ha desplazado esta tarde en Santiago hasta la Comisión Ejecutiva Nacional, pero no ha participado de la misma, pues fuentes socialistas han indicado a EFE que lo que ella hizo fue comunicar su decisión y luego irse.

Tampoco asistió Fraga a la convocatoria del PSOE, que ha querido reunir a sus secretarias de Igualdad de forma presencial en la sede central del partido con el objeto precisamente de abordar la crisis abierta por las denuncias de acoso.

Silvia Fraga, que tiene el teléfono apagado, fue la autora del comunicado enviado la pasada noche a la prensa gallega para anunciar un manifiesto con un decálogo de medidas destinadas a reforzar la lucha contra el machismo.

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha contado a la prensa esta tarde en su intervención tras el encuentro con los suyos en Compostela que en octubre a través de una tercera persona conoció una acusación de supuesto acoso contra Tomé, por la que le preguntó expresamente y él negó.

No habló Besteiro del paso dado por Fraga, que trascendió después, y, consultada la dirección del partido en Galicia sobre este particular, ha indicado que la salida se debe a un desacuerdo con una nota enviada el primer día en que estalló el caso Tomé que no se consultó con Fraga y en la que tampoco se la nombraba, pues solamente aparecía citada la secretaria de Organización, Lara Méndez.

En ese escrito se le pedían a Tomé sus actas de diputado y de concejal y se detallaba que no había "conocimiento" de los hechos que se le atribuían "porque no podemos tenerlo al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido".

Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja como militante del PSOE, formalizó a última hora de la mañana su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos.

En la comparecencia en la que el pasado miércoles anunció que dejaba este puesto ya avisó de la intención de conservar su escaño y pasar por tanto a ser un diputado no adscrito, de modo que, si nada cambia, previsiblemente participará en la votación que se desarrolle para escoger a su relevo al frente del organismo provincial.

Su posicionamiento puede resultar decisivo, dado que el bipartito se mantiene solamente por un diputado de diferencia con respecto al Partido Popular.

Por la salida de Tomé de la dirección provincial, el PSdeG ha propuesto a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora para dirigir el partido en la provincia de Lugo y que el que la encabece sea Luis Ángel Lago Lage, próximo a Besteiro.