Xoel López, Ortiga y Leire Martínez se suman al cartel del Caudal Fest

La empresa promotora del Caudal Fest, cuya octava edición se celebrará entre los días 18 y 19 de septiembre en Lugo, ha confirmado este jueves la incorporación de Ortiga, Leire Martínez y Xoel López al cartel del festival, que “aspira a situarse entre los más destacados del panorama musical estatal”.

Estos nuevos nombres se suman a los ya anunciados Lori Meyers, Siloé, Pignoise, La La Love You, Sexy Zebras, Taburete, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Besmaya, Anni B Sweet e Inazio, “configurando un cartel sólido, diverso y equilibrado entre grandes referentes y nuevas voces emergentes”, añaden los promotores en un comunicado.

Los abonos para Caudal Fest 2026 estarán disponibles a partir del viernes 21 de noviembre a las 12:00 horas, a través de los canales oficiales del festival.