Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el atracador de una gasolinera en Tui

Coche de la Guardia Civil Europa Press

La jueza del Tribunal de Instancia número 2 de Tui (Pontevedra) ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del detenido el pasado martes por atracar una gasolinera a punta de pistola y amenazar a un empleado.

El varón, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, está investigado como presunto autor de un robo con violencia o intimidación, amenazas, coacciones, lesiones, daños, atentado, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Los hechos sucedieron el martes, cuando agentes de la Guardia Civil lo detuvieron por la mañana muy temprano tras protagonizar un atraco con robo e intimidación a punta de pistola en la gasolinera de Tui situada en el barrio de Ponte Nova.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron entonces que el hombre portaba un arma de fuego real con la que amenazó e intimidó al trabajador que estaba en la gasolinera y que los agentes que acudieron al lugar consiguieron retenerlo tras un forcejeo.