Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el atracador de una gasolinera en Tui

Efe
11/12/2025 14:27
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
Europa Press
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La jueza del Tribunal de Instancia número 2 de Tui (Pontevedra) ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del detenido el pasado martes por atracar una gasolinera a punta de pistola y amenazar a un empleado.

El varón, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, está investigado como presunto autor de un robo con violencia o intimidación, amenazas, coacciones, lesiones, daños, atentado, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Los hechos sucedieron el martes, cuando agentes de la Guardia Civil lo detuvieron por la mañana muy temprano tras protagonizar un atraco con robo e intimidación a punta de pistola en la gasolinera de Tui situada en el barrio de Ponte Nova.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron entonces que el hombre portaba un arma de fuego real con la que amenazó e intimidó al trabajador que estaba en la gasolinera y que los agentes que acudieron al lugar consiguieron retenerlo tras un forcejeo.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La alcaldesa, Inés Rey, en el pleno

Inés Rey llevará al portavoz del PP a los juzgados: "Nadie cruzó esta línea hasta ahora"
Lara Fernández
Furgón que trasladó a Ábalos y Koldo García a la cárcel

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas
EP
Galicia 1 PONTON

Pontón insta a Tomé a dejar el acta de diputado provincial: "Lo ideal es que dimita de todas sus responsabilidades"
EP
Xoel López

Xoel López, Ortiga y Leire Martínez se suman al cartel del Caudal Fest
EFE