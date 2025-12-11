Mi cuenta

Galicia

Pontón insta a Tomé a dejar el acta de diputado provincial: "Lo ideal es que dimita de todas sus responsabilidades"

Ep
11/12/2025 14:24

La líder del BNG, Ana Pontón
Xoán Rey (Efe)
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido que el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, deje también el acta de diputado provincial y dimita "de todas sus responsabilidades".

En declaraciones a los medios este jueves en Vigo, Pontón ha vuelto a "acompañar a las mujeres que denuncian" mostrándoles su "solidaridad y apoyo" ante una situación que, ha apuntado, le "indigna".

Por eso, ha remarcado que el BNG ha mantenido una postura "clara" desde el primer minuto que se conocieron estas "acusaciones tan graves de acoso sexual" contra Tomé, insistiendo en que "no puede estar al frente de una institución".

"Y ahí seguimos, creemos que por dignidad y por respeto a la política y a la ciudadanía tenía que dimitir de todas sus responsabilidades porque es evidente que una persona con cargos tan graves no puede estar al frente", ha subrayado.

En esta línea, Pontón ha defendido que "lo ideal" es que José Tomé dimitiese "de todas sus responsabilidades", incluida, ha añadido a preguntas de los medios, "el acta de diputado".

"Sería lo mejor para la institución y para la política, porque también es cierto que nos indigna que algo así pueda pasar y lo más terrible es que alguien pueda pensar que es algo generalizado", ha manifestado.

En este contexto, ha vuelto a reivindicar que el BNG "hizo lo que tenía que hacer", actuando "con contundencia" y estando "al lado de las víctimas".

