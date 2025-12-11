Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Galicia consolida as cifras récord de retorno con preto de 8.500 persoas

Redacción
11/12/2025 19:38
Calle Real, en A Coruña
A Secretaría Xeral da Emigración celebra os recentes datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE), que evidencian un ano excepcional en termos de migración e retorno a Galicia. Así, segundo a Estatística de Migracións e Cambios de residencia de 2024 publicada hoxe, Galicia experimentou un saldo migratorio positivo de 30.325 persoas, unha das mellores cifras de toda a serie histórica, continuando coa tendencia dos últimos anos, nos que Galicia gaña poboación grazas a todas esas persoas que deciden residir na nosa Comunidade.

Este saldo favorable inclúe tanto o movemento migratorio con países estranxeiros, que sumou 27.730 persoas, como co resto das comunidades autónomas de España, con 2.595 persoas.

Ademais, 2024 marcou un fito importante para a comunidade galega, xa que por cuarto ano consecutivo se acadou unha cifra histórica de retorno. Un total de 8.435 galegos decidiron voltar a Galicia desde os seus respectivos países de residencia, elixindo a súa terra de orixe para asentarse de novo. Este aumento no número de retornados acompáñase dun significativo incremento no total de persoas que optaron por trasladarse a Galicia desde o estranxeiro en 2024 e colocan a Galicia como a 6º comunidade que máis persoas retornadas recibiu no 2024, con 8.435 persoas, consolidando os datos históricos de 2023.

A Xunta de Galicia asegura que “son uns datos extraordinariamente positivos. Volvemos romper o teito de cifras de retorno a Galicia e iso evidencia que as políticas do Goberno galego no seu conxunto son as axeitadas, pero tamén que os galegos do exterior entenden que Galicia é un lugar adecuado para desenvolver o seu proxecto de vida”.

