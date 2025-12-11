El PP gallego insta al PSOE a llevar a la Fiscalía las denuncias contra José Tomé

Paula Prado Agencias

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha instado este jueves al PSOE a llevar a la Fiscalía las denuncias por acoso sexual recibidas en su canal interno y dirigidas al hasta ahora presidente de la Diputación Provincial de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé.

Tras conocerse la existencia de denuncias de acoso sexual contra él, Tomé anunció que dimitirá como responsable de este organismo, pero que mantendrá su escaño, así como también retendrá la Alcaldía de Monforte de Lemos.

Tomé ha avisado además de que se pasará al grupo mixto, pues pidió la suspensión cautelar de la militancia a su partido después de que el Órgano contra el Acoso creado en el seno del mismo recibiese el pasado lunes por la tarde la denuncia y diversos testimonios en su contra.

En una rueda de prensa en Santiago, la número dos de los populares gallegos ha señalado que los socialistas deberían llevar todas estas cuestiones a la Fiscalía y detallarlas, porque “a esta hora siguen sin aclarar el contenido”.

Según Prado, los responsables del PSOE en Galicia tendrían que dar explicaciones y contar "si eran o no conocedores de las denuncias”, porque están manteniendo un “silencio vergonzoso” ante las víctimas.

Ha puesto el foco Prado en la “hipocresía gravísima” de los socialistas y ha insistido en que con los casos que se están conociendo en Galicia y a nivel estatal, “el PSOE no tiene ninguna autoridad moral para hablar en nombre de las mujeres” pese a ser “un partido que pretendía enarbolar la bandera del feminismo en exclusiva”.

La secretaria general del PPdeG ha asegurado que a ella le “duele mucho” todo lo que está sucediendo en el PSOE y ha mandado el total apoyo a las presuntas víctimas.

“No es agradable”, ha dicho, “que el presidente de una provincia y alcalde de un ayuntamiento resulte ser la persona que parece que descubrimos esta semana”, aunque, con todo, ha admitido que en las filas populares “no sorprende”.

Prado ha recordado que ella misma compartió con Tomé “condición de diputado” en el Parlamento gallego, donde él permaneció entre 2005 y 2011, y en esa época “sus actitudes ya no eran nada edificantes”.

La también diputada en la Cámara gallega ha asegurado que “era habitual que nos hiciera comentarios inapropiados a diputadas de cualquier signo político” e, incluso, aunque no tuviese relación cercana con la mujer a la que se dirigía.

Sus actitudes, según Prado, “dejan que desear como político y como persona”.

Tras esa observación, ha reprochado la decisión de Tomé de “aferrarse al cargo cuando tocaba dimitir” ya que seguirá siendo alcalde en Monforte y diputado provincial con un equilibrio de votos en el que tendrá poder de decisión ante el empate que habrá ahora entre el bloque conformado por PSOE y BNG frente al PP.

Con este escenario, Prado ha considerado que el BNG, si de verdad presume de “feminismo”, debe exigir el acta a Tomé o abandonar el gobierno de la Diputación para que las decisiones provinciales no estén en manos de una persona señalada por acoso sexual, ha zanjado.