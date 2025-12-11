Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

A Xunta pide á UE paliar os recortes de abadexo, lirio e xarda polo impacto económico

A Consellería do Mar calcula en 65 millóns de euros o efecto das diminucións para a comunidade

Ep
11/12/2025 21:50
Barcos de pesca atracados no porto de Burela
Barcos de pesca atracados no porto de Burela
Arquivo El Ideal Gallego
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, chamou en Bruxelas a paliar na reunión de ministros europeos de Pesca os recortes previstos de abadexo, lirio e xarda, de especial importancia en Galicia, xa que prevé un impacto de 65 millóns de euros para a comunidade por estas baixadas. Villaverde deixou claro que Galicia xógase “moito” nesta negociación de Totais Admisibles de Capturas e cotas de 2026.

Lembrou que o Consello Internacional para a Exploración do Mar propón un recorte do 70% para a xarda, do 41% no lirio, así como do 26% no abadexo –sumada a unha baixada do 36% o ano pasado–, o que tacha de “totalmente inasumibles”.

Ademais apuntou que estas especies afectan “sobre todo” o palangre, pero pode chegar “mesmo” a ter impacto en artes menores. Tamén se refire á preocupación por outras especies como linguado, cunha baixada prevista do 9,1%. 

Por iso, Galicia trasladou ao ministro de Pesca, Luis Planas, informes socioeconómicos de impacto destas diminucións en Galicia. Reclamou que, cando menos, mantéñanse as cotas do 2024 e non haxa “ningunha” redución.

 Sobre a xarda, a conselleira reclama á UE unha “resposta contundente” ante a postura de países como Noruega ou o Reino Unido que “se autoasignan cotas”, o que “penaliza o estado do recurso” nun modo de pescar que non realizan de “forma sostible” eses países.

 Lamentou que frotas como a galega, que fai unha pesca“sostible”, se vexa prexudicada por recortes para “equilibrar” esa “autoasignación”.

 No tocante ao mantemento da cota de pescada, Villaverde cree que é “o mínimo”, xa que “o ideal sería que se poida elevar un pouco”.

 Opina que debería haber “unhas avaliacións separadas” sobre poblacións que se atopan localizadas en distintas zonas, de modo que haxa diferentes cotas. 

