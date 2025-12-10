Rueda confía en que se contará coas peticións das comunidades para o orzamento da UE
O presidente autonómico analiza en Bruxelas a política de cohesión europea e a reforma agraria
O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, expresou este mércores a súa confianza en que a Unión Europea (UE) terá en conta as reivindicacións das comunidades autónomas de cara ao próximo orzamento da Unión Europea (UE), para o que reclaman un enfoque máis rexional.
Rueda participou nun acto en Bruxelas no que se presentou a chamada ‘Declaración de Galicia’, asinada en outubro en Santiago de Compostela, e na que as comunidades reclaman, de forma unánime, revisar a proposta do Marco Financeiro Plurianual (MFP) do bloque comunitario para o período 2028-2034.
Neste acto, a delegación española do Comité Europeo das Rexións (CdR) composta por 21 representantes de comunidades e entidades locais, ratificou a súa postura sobre o Marco Financeiro, que ademais obtivo o “apoio claro” dos eurodeputados dos dous principais partidos españois representados no Parlamento Europeo que asistiron á reunión, segundo o mandatario autonómico.
Intencións en común
“Tratábase, por primeira vez, de manter unha reunión entre representantes de comunidades das entidades locais do CdR e eurodeputados dos dous maiores partidos para poñer en común as intencións antes da negociación do novo marco financeiro plurianual”, dixo Ruedada aos medios tras o acto.
“A influencia do Parlamento Europeo é moi grande para que avance ou non avance esta negociación”, dixo o presidente galego, quen tamén destacou que a postura do Goberno central “coincide coa postura do CdR e dos eurodeputados”.
Rueda destacou que aínda que queda “un longo camiño por diante”, a unidade entre as distintas institucións faille ser optimista sobre as posibilidades de que esas reclamacións teñan éxito.
No mesmo sentido pronunciouse sobre a Política de Cohesión da Unión Europea e sobre a reforma da Política Agraria Común (PAC).
Sobre a primeira, apostou por mantela no seu estado actual “para que sexan as comunidades quen execute unha parte importante dos fondos europeos”, xa que ao seu xuízo isto garante “maior eficacia” que unha xestión máis centralizada.
En canto á PAC, o líder do Executivo galego mostrou a súa preocupación porque poida desaparecer o fondo específico para a pesca, o que “socavaría a soberanía alimentaria” e “poñería a rexións como Galicia en desvantaxe fronte a produtos pesqueiros doutras rexións que non cumpren os mesmos requisitos” que na Unión.
Isto “sería demoledor para Galicia”, afirmó Alfonso Rueda, quen tamén participou na xornada de onte na sesión plenaria do Comité de Rexións da Unión Europea.