Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda confía en que se contará coas peticións das comunidades para o orzamento da UE

O presidente autonómico analiza en Bruxelas a política de cohesión europea e a reforma agraria

Efe
10/12/2025 22:24
O presidente galego, Alfonso Rueda, durante a súa intervención na reunión de Bruxelas
O presidente galego, Alfonso Rueda, durante a súa intervención na reunión de Bruxelas
Xunta de Galicia
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, expresou este mércores a súa confianza en que a Unión Europea (UE) terá en conta as reivindicacións das comunidades autónomas de cara ao próximo orzamento da Unión Europea (UE), para o que reclaman un enfoque máis rexional.

 Rueda participou nun acto en Bruxelas no que se presentou a chamada ‘Declaración de Galicia’, asinada en outubro en Santiago de Compostela, e na que as comunidades reclaman, de forma unánime, revisar a proposta do Marco Financeiro Plurianual (MFP) do bloque comunitario para o período 2028-2034.

 Neste acto, a delegación española do Comité Europeo das Rexións (CdR) composta por 21 representantes de comunidades e entidades locais, ratificou a súa postura sobre o Marco Financeiro, que ademais obtivo o “apoio claro” dos eurodeputados dos dous principais partidos españois representados no Parlamento Europeo que asistiron á reunión, segundo o mandatario autonómico.

Intencións en común

“Tratábase, por primeira vez, de manter unha reunión entre representantes de comunidades das entidades locais do CdR e eurodeputados dos dous maiores partidos para poñer en común as intencións antes da negociación do novo marco financeiro plurianual”, dixo Ruedada aos medios tras o acto.

 “A influencia do Parlamento Europeo é moi grande para que avance ou non avance esta negociación”, dixo o presidente galego, quen tamén destacou que a postura do Goberno central “coincide coa postura do CdR e dos eurodeputados”.

 Rueda destacou que aínda que queda “un longo camiño por diante”, a unidade entre as distintas institucións faille ser optimista sobre as posibilidades de que esas reclamacións teñan éxito.

 No mesmo sentido pronunciouse sobre a Política de Cohesión da Unión Europea e sobre a reforma da Política Agraria Común (PAC).

 Sobre a primeira, apostou por mantela no seu estado actual “para que sexan as comunidades quen execute unha parte importante dos fondos europeos”, xa que ao seu xuízo isto garante “maior eficacia” que unha xestión máis centralizada.

 En canto á PAC, o líder do Executivo galego mostrou a súa preocupación porque poida desaparecer o fondo específico para a pesca, o que “socavaría a soberanía alimentaria” e “poñería a rexións como Galicia en desvantaxe fronte a produtos pesqueiros doutras rexións que non cumpren os mesmos requisitos” que na Unión.

 Isto “sería demoledor para Galicia”, afirmó Alfonso Rueda, quen tamén participou na xornada de onte na sesión plenaria do Comité de Rexións da Unión Europea. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

La jueza de la dana pide las grabaciones de las cámaras de los pasillos del Cecopi en el 29-O
EFE
Anderson y Neeson, en julio, en la alfombra roja de ‘The Naked Gun’

Pamela Anderson revela detalles de su romance con Liam Neeson
EFE
francisco Martín Ossorio presenta su libro "A Coruña 1936. El año en el que nació el silencio" en la Librería Cocodrilo Amarillo

Francisco Martín Ossorio | "La mayoría de los libros que hay sobre 1936 se centran en el golpe y en las represalias"
Doda Vázquez
Alfonso Gizueta presenta "El sueño de Troya" en la librería Arenas

Alfonso Goizueta presentó en la Librería Arenas su nueva obra, 'El sueño de Troya'
Redacción