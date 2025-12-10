Localizado un artefacto explosivo antiguo en el trastero de una vivienda de Lérez

Cuerpo Nacional de Policía EFE

Agentes policiales retiraron en las últimas horas un artefacto explosivo antiguo que fue hallado por un particular cuando hacía tareas de limpieza en un trastero de su vivienda.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este martes, cuando este vecino de la Avenida Médico Ballina, en la zona de Lérez, en Pontevedra, alertó al 112 Galicia tras encontrar un artefacto con forma de "bala grande" en un trastero al que no entraba desde hacía varios años.

Desde el CIAE 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Policía Autonómica, que se desplazaron hasta la zona. Los TEDAX se hicieron cargo del artefacto, que es antiguo y estaba muy oxidado.