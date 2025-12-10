Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Localizado un artefacto explosivo antiguo en el trastero de una vivienda de Lérez

Ep
10/12/2025 13:07
Cuerpo Nacional de Policía
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Agentes policiales retiraron en las últimas horas un artefacto explosivo antiguo que fue hallado por un particular cuando hacía tareas de limpieza en un trastero de su vivienda.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este martes, cuando este vecino de la Avenida Médico Ballina, en la zona de Lérez, en Pontevedra, alertó al 112 Galicia tras encontrar un artefacto con forma de "bala grande" en un trastero al que no entraba desde hacía varios años.

Desde el CIAE 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Policía Autonómica, que se desplazaron hasta la zona. Los TEDAX se hicieron cargo del artefacto, que es antiguo y estaba muy oxidado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Cae una red de tráfico de medicamentos ilegales liderada por un médico 'influencer' del 'fitness'
EP
Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña insta al PSOE a investigar con "celeridad" la denuncia por conducta machista contra José Tomé
EP
La celebración tuvo lugar en la Iglesia de los Capuchinos

La Iglesia recauda 16,7 millones en Galicia del IRPF de 2024, un 17% más
EP
El pantalón Elinor en color beige

El pantalón premamá que dura todo el embarazo y no querrás dejar de usar luego
Redacción