Galicia

El presidente de la Diputación de Lugo comparecerá en la tarde de este miércoles tras las denuncias por acoso

Ep
10/12/2025 14:57
El presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral de los socialistas en la provincia, José Tomé, ha convocado una comparecencia ante los medios a las 17,00 horas en Monforte de Lemos, municipio del que es alcalde.

El presidente de la Diputación de Lugo, secretario general del PSdeG en esa provincia y alcalde de Monforte, José Tomé, se dirige a medios de comunicación

Denuncian por acoso al presidente socialista de la Diputación de Lugo: "Me dijo que solo acostándome con él tendría trabajo"

Más información

El presidente provincial había comparecido ante la prensa en la mañana de este miércoles en la localidad, donde tachó de "falsas" las denuncias, que aseguró desconocer, y anunció medidas legales para defender su "honor". Además, descartó dimitir al asegurar que "seguirá trabajando" por el municipio y por la provincia.

Fuentes del partido consultadas por Europa Press trasladaron que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, canceló este miércoles su agenda para centrarse en conversaciones con José Tomé y abordar este asunto en las horas previas a que esta comparecencia fuese convocada ---sobre las 14,00 horas, tres horas antes de que se tenga lugar--.

Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña insta al PSOE a investigar con "celeridad" la denuncia por conducta machista contra José Tomé

Más información

Además, a lo largo de la mañana, además de las voces del propio partido, como la alcaldesa de A Coruña Inés Rey, que pedían investigar con "celeridad" la denuncia contra Tomé, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido su dimisión como presidente de la Diputación y, de no hacerlo, insta al Partido Socialista a que "lo aparte de su cargo".

Todo ello en un contexto en el que José Tomé preside la institución provincial por gracias a un acuerdo entre el PSOE y el Grupo Provincial del BNG.

