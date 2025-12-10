Denuncian por acoso al presidente socialista de la Diputación de Lugo: "Me dijo que solo acostándome con él tendría trabajo"

José Tomé EP

El PSOE ha confirmado este miércoles una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y ha asegurado que ya se está investigando porque la formación es la primera interesada en que se conozca la verdad.

Fuentes socialistas han subrayado que el proceso interno se hará con celeridad y han insistido en que el partido está comprometido para acabar con este tipo de comportamientos machistas que les "avergüenzan".

Respecto a la denuncia contra Tomé, explican que se presentó en el canal interno del partido horas antes de que se conocieran estos hechos en un programa de Cuatro este miércoles por lo que piden para llevar a cabo el proceso interno de investigación con las mínimas garantías jurídicas.

En el canal interno de Ferraz, una de las mujeres, menor de 30 años, cuenta lo siguiente: «José Tomé me citó en un bar para informarme de unas plazas que iban a salir en el Ayuntamiento de Monforte del que es alcalde (...). Me dice que si quiero tener alguna posibilidad para acceder a ellas debería darle una recompensa. Yo no lo entendía hasta que textualmente me dijo: 'Si quieres algo te tienes que acostar conmigo'. Me explicó que no me valía de nada estudiar. 'Si yo no quiero que apruebes, no apruebas'. Me fui y al día siguiente me llamó para comer, que debía acostarme con él antes de que saliesen las plazas. Le dije que no era ninguna prostituta y que no quería absolutamente nada».

Las citadas fuentes han insistido tal y como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Gobierno en el Congreso que las actitudes machistas son un problema estructural contra el que hay que actuar y recalcan que el PSOE es el único partido que tiene un canal para denunciar este tipo de actitudes.

En el PSOE aseguran que no temen que haya más casos de acoso, pero que en caso de que los hubiera pide que se denuncien porque para eso el partido tienen los canales apropiados.

Además, apuntan a que el PP niega una evidencia y tiene un problema si cree que ninguna mujer en su formación está en esta situación.