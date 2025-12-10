Anpas Galegas solicita unha xuntanza urxente con Educación para tratar os recortes no ámbito educativo
ANPAS GALEGAS ven de solicitar unha xuntanza urxente coa Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa para tratar os recortes no ámbito educativo que están afectando gravemente aos nosos centros de ensino. Preocúpalles profundamente a crecente desatención á diversidade que observan nos últimos cursos escolares.
As nove federacións, e moitas das súas ANPAS asociadas, que conforman ANPAS GALEGAS estanlles a transmitir que nos centros públicos de Galicia hai un aumento nos casos de alumnas e alumnos que acoden á escola diariamente sen recibir as sesións de apoio educativo necesarias para o seu progreso na aprendizaxe, a consolidación de contidos básicos ou mesmo a comunicación coa súa contorna. Este problema afecta especialmente ás crianzas neurodiverxentes, con trastornos da comunicación e da linguaxe, dificultades graves de aprendizaxe, ou aqueles que veñen de chegar e aínda non dominan as linguas oficiais.
A carencia de profesorado especializado en pedagoxía terapéutica (PT) e audición e linguaxe (AL), segundo trasladan, vese agravada pola insuficiencia e precarización do persoal coidador. Este persoal vese obrigado a asumir parte da responsabilidade na atención do alumnado máis vulnerable, sen contar coa formación nin o recoñecemento profesional axeitados.
O alumnado máis vulnerable, aqueles con necesidades de apoio educativo, está a experimentar en primeira persoa como o profesorado especialista, o seu PT, o seu AL ou os seus coidadores non lles están sendo asignados adecuadamente. Segundo consideran, "esta situación non só vulnera os seus dereitos, senón que tamén limita significativamente o seu desenvolvemento académico e persoal".
Por tanto, solicitaron unha xuntanza coa Dirección Xeral de Educación para abordar estas preocupacións e buscar solucións efectivas que garantan o dereito a unha educación inclusiva e de calidade para todo o alumnado.