El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Anpas Galegas solicita unha xuntanza urxente con Educación para tratar os recortes no ámbito educativo

Redacción
10/12/2025 11:57
Concentración de padres de alumnos del CEIP Concepción Arenal
Concentración de padres de alumnos del CEIP Concepción Arenal
Javier Alborés
ANPAS GALEGAS ven de solicitar unha xuntanza urxente coa Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa para tratar os recortes no ámbito educativo que están afectando gravemente aos nosos centros de ensino. Preocúpalles profundamente a crecente desatención á diversidade que observan nos últimos cursos escolares. 

As nove federacións, e moitas das súas ANPAS asociadas, que conforman ANPAS GALEGAS estanlles a transmitir que nos centros públicos de Galicia hai un aumento nos casos de alumnas e alumnos que acoden á escola diariamente sen recibir as sesións de apoio educativo necesarias para o seu progreso na aprendizaxe, a consolidación de contidos básicos ou mesmo a comunicación coa súa contorna. Este problema afecta especialmente ás crianzas neurodiverxentes, con trastornos da comunicación e da linguaxe, dificultades graves de aprendizaxe, ou aqueles que veñen de chegar e aínda non dominan as linguas oficiais. 

A carencia de profesorado especializado en pedagoxía terapéutica (PT) e audición e linguaxe (AL), segundo trasladan, vese agravada pola insuficiencia e precarización do persoal coidador. Este persoal vese obrigado a asumir parte da responsabilidade na atención do alumnado máis vulnerable, sen contar coa formación nin o recoñecemento profesional axeitados. 

O alumnado máis vulnerable, aqueles con necesidades de apoio educativo, está a experimentar en primeira persoa como o profesorado especialista, o seu PT, o seu AL ou os seus coidadores non lles están sendo asignados adecuadamente. Segundo consideran, "esta situación non só vulnera os seus dereitos, senón que tamén limita significativamente o seu desenvolvemento académico e persoal". 

Por tanto, solicitaron unha xuntanza coa Dirección Xeral de Educación para abordar estas preocupacións e buscar solucións efectivas que garantan o dereito a unha educación inclusiva e de calidade para todo o alumnado.

