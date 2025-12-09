Un detenido tras el atraco a una gasolinera en Tui en el que usó un arma de fuego

Coche de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han detenido este martes a un varón como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en una gasolinera de Tui (Pontevedra), según han avanzado fuentes de la Comandancia.

El atraco tuvo lugar pasadas las 8.00 horas de este martes, y el sospechoso fue arrestado en la propia estación de servicio. Fuentes de la Comandancia han confirmado que el hombre empleó un arma de fuego real y que se produjo un forcejeo con los agentes, ya que el atracador trató de agredir a varias personas.

Las mismas fuentes han explicado que, si bien se produjo "un disparo al aire" de manera preventiva por parte de los agentes, nadie ha resultado herido y "no hubo peligro para las personas".

El atraco se produjo en una estación de servicio de la parroquia de Guillarei, y el detenido fue evacuado a un centro hospitalario ya que "se encontraba muy alterado".