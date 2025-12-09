Rueda anuncia el inicio del proceso para integrar la IA en la educación

El presidente gallego, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta de este lunes Lavandeira Jr (Efe)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció este lunes el comienzo de la tramitación para la contratación del proyecto EdugalIA, que incorporará la inteligencia artificial (IA) a la gestión y evaluación educativa para la mejora del éxito escolar, con lo que la comunidad será pionera en España en el desarrollo de un programa específico de este tipo.

Este programa de inteligencia artificial tiene como objetivo reducir el abandono escolar y mejorar la gestión de los centros. Según detalló Rueda, el presupuesto para gestión escolar asciende a 16,5 millones de euros de los que 6,6 corresponden a fondos autonómicos y el resto a fondos europeos, que el Gobierno gallego consiguió captar para este proyecto a través del proceso de Compra Pública Innovadora.

Primera fase

Esta primera fase abarca el desarrollo, la evaluación y la posterior compra de una solución de acceso a la información académica y de analítica avanzada de datos para la prevención del abandono educativo, así como de una solución de asistente virtual basado en la inteligencia artificial.

Gracias a la integración de todas las fuentes de datos, en la práctica se podrá mejorar la identificación temprana de situaciones de riesgo en el ámbito escolar como el abandono, una mayor precisión en la asignación de recursos especializados o la agilización de la atención personalizada y proactiva.

Retorna Talento

Por otro lado, el mandatario autonómico también presentó una nueva edición del programa Retorna Talento FP en la que se implementan mejoras como la apuesta íntegra por la modalidad de Formación Profesional (FP) Dual Intensiva, que combina la formación teórica con la práctica a lo largo de todo el período formativo.

La nueva convocatoria de ayudas, dotada con 1,8 millones de euros, incluye becas de 15.000 euros para cada ciclo con el objetivo de que hasta 120 gallegos del exterior puedan venir a Galicia a formarse en los próximos cursos 2026-27 y 2028-29.

Novedades

El presidente de la Xunta explicó que en esta convocatoria los participantes deberán iniciar el curso de manera presencial en el centro educativo, cuando antes podía hacerlo desde su país de origen.

También se dio luz verde a la décima edición de las bolsas excelencia juventud exterior (BEME) que permitirá a 250 jóvenes completar en Galicia su formación académica cursando en 2026-27 alguno de los más de 95 másteres seleccionados por su mayor potencial de empleabilidad en las tres universidades públicas gallegas.