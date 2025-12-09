Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

O número de accidentes diarios en Galicia causados polo xabaril acabará o ano por enriba de once

Organizacións rexeitan que “toda a xestión” apunte aos cazadores e estes sinalan que están “ao límite”

Ep
09/12/2025 23:18
Un xabaril morto na cuneta dunha estrada galega
Un xabaril morto na cuneta dunha estrada galega
Javier Alborés
O número de accidentes diarios ocasionados polo xabaril en Galicia acabará o ano 2025 por encima de once, segundo deu por feito o grupo de traballo da Xunta para a xestión da fauna silvestre. En 2024, foron 10,6 sinistros por xornada. No seo deste foro, organizacións agrarias como Unións Agrarias (UUAA) e Sindicato Labrego Galego (SLG) rexeitaron na xornada de onte que se faga recaer “toda a xestión” para reducir o número de xabarís nos cazadores, e avisaron de que este modelo “non serve”, no contexto da “preocupación” pola detección de casos de peste porcina africana en fauna silvestre en Cataluña. De feito, o portavoz de SLG, Brais Álvarez, comentou que no encontro mantido onte os propios cazadores avisaron de que “eles están ao límite”, polo que descartou que a medida de reducir taxas aos tecores –terreos cinexéticamente ordenados– que completen a súa cota vaia a ser eficaz. De igual modo, desde UUAA, Félix Porto mostrou a súa preocupación, porque este ano os accidentes causados por xabarís nas estradas galegas achéganse xa aos dez diarios “sen novembro e decembro, que concentran o 30%-40%” dos sinistros deste tipo. “Imos pasar a once e pico”, apuntou.

Diminuír a poboación

Ante a “imperiosa” necesidade de diminuír a poboación de xabaril, Unións Agrarias, que incidíu que “a caza non vai ser a solución nin pode ser a solución, porque os cazadores non dan”, nin coa declaración de emerxencia cinexética nun 80% do territorio; avoga por apostar polas cuadrillas profesionais e outros mecanismos. Pola súa banda, SLG aposta por “que se puntúe” ás granxas en extensivo dalgunha maneira nas convocatorias de axudas “para que teñan fondos” para executar máis peches, entre outras actuacións. Tamén se refire ás gaiolas, elementos disuasorios e até castración química.

Grupo de traballo

O grupo de traballo para a xestión do xabaril está integrado por representantes das administracións titulares de estradas en Galicia –Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible e Axencia Galega de Infraestruturas–; da Garda Civil de Tráfico e de Seprona; da Unidade de Policía Adscrita de Galicia; das Consellerías do Medio Rural e de Sanidade; da Fegamp; da Federación Galega de Caza; das sociedades de caza; e dos sindicatos e organizacións agrarias –Unións Agrarias, Asaga e Sindicato Labrego Galego–. Nel, a Consellería de Medio Ambiente trasladou, ademais da idea de baixar as taxas a tecores, a introdución de modalidades novas como a caza ao salto, ao rececho e en man. 

