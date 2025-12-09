Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

La inestabilidad del terreno y el temporal, causas del desprendimiento en la costa de Valdoviño

Ep
09/12/2025 12:44
Desprendimiento tierra Valdoviño
El temporal precipita un desprendimiento en acantilados de Valdoviño 
EFE
La costa de la parroquia de Meirás, en el municipio de Valdoviño, en la zona de Campelo, registró desprendimiento de tierra y roca durante la tarde de este lunes, 8 de diciembre, que los expertos vinculan con causas como la inestabilidad geológica de la zona de As Galladas y el temporal.

El suceso, provocado por el fuerte temporal, ocurrió específicamente en la zona de As Galladas, y el material colapsado llegó a alcanzar el mar.

Afortunadamente, debido a las condiciones de mal tiempo que prevalecían en la zona, no había ninguna persona en el lugar en el momento del incidente, que suele ser muy frecuentado.

El alcalde de Vadoviño, Alberto González (PSOE), ha querido relativizar el incidente, asegurando que se trata de un "proceso totalmente natural" que ocurre a lo largo de toda la línea de costa durante todo el año.

El regidor explicó que, si bien este colapso ha sido "importante" y "espectacular", lo fue principalmente porque "alguien ha podido captar en toda su plenitud esa caída del terreno".

A pesar de calificar el fenómeno como algo normal e inevitable, el alcalde ha hecho un firme llamamiento a la precaución entre la ciudadanía, especialmente durante el temporal.

González ha advertido que el terreno de los acantilados está "debilitado" debido a las intensas lluvias y el efecto del mar, por lo que la gente no debería acercarse mucho a la costa en estos días.

González busca concienciar sobre los riesgos asociados a los fenómenos naturales en el litoral, reforzando la necesidad de mantener la distancia de seguridad con las áreas costeras inestables.

Varios factores

Por otra parte, expertos geológicos apuntan a una combinación de factores climáticos y la propia morfología del terreno como causas del derrumbe.

Se estima que el incidente se produjo tras las intensas lluvias de los últimos días, que provocaron que el terreno estuviera más blando y saturado de agua. A la inestabilidad del suelo se sumó la fuerza del mar, golpeando la línea de costa y las intensas rachas de viento registradas en las últimas horas, facilitando el desprendimiento.

El área de As Galladas ha sido identificada por especialistas como un lugar "bastante inestable" en su sustrato geológico, lo que aumenta su vulnerabilidad ante temporales.

