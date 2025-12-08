Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

'Sirat', candidata en los Globos de Oro a mejor película de habla no inglesa y a mejor banda sonora

Ep
08/12/2025 16:21
Oliver Laxe
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha dado a conocer este lunes las nominaciones completas a los Globos de Oro 2026, en las que destaca la presencia española de 'Sirat', seleccionada en la categoría de mejor película de habla no inglesa y a mejor banda sonora original.

'Sirat', que también ha sido seleccionada por España como candidata al Oscar a mejor película internacional, es una coproducción hispanofrancesa dirigida por Oliver Laxe y con Kangding Ray a los mandos de la dirección musical. Protagonizada, entre otros actores, por Sergi López y Bruno Núñez, que interpretan a un padre y un hijo que buscan a buscan en una 'rave' perdida de Marruecos a su hija y hermana, respectivamente.

'Sirat' competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa con la gala 'Un simple accidente', con la surcoreana 'No hay otra opción', con la brasileña 'El agente secreto', con la noruega 'Valor sentimental' y con la tunecina 'La voz de Hind'.

En el apartado de mejor banda sonora habitual, la española 'Sirat' competirá con 'Frankenstein', 'Los pecadores', 'Una batalla tras otra', 'Hamnet' y 'F1: La película'.

CANDIDATURAS PRINCIPALES

Además, el cineasta Guillermo del Toro, mexicano de origen español, figura entre los nominados a Mejor dirección por 'Frankenstein'. Un filme que competirá al globo de oro a la mejor película junto a 'Hamnet', 'El agente secreto', 'Valor sentimental', 'Los pecadores' y 'Un simple accidente'.

En el apartado de Mejor dirección de película, compite también Guillermo del Toro ('Frankenstein'), con Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra'), Ryan Coogler ('Los pecadores'), Jafar Panahi ('Un simple accidente'), Joachim Trier ('Valor sentimental') y Chloé Zhao ('Hamnet').

Como Mejor actor principal en categoría dramática aparecen Joel Edgerton ('Sueños de trenes'), Dwayne Johnson ('The Smashing Machine'), Michael B Jordan ('Los pecadores') Wagner Moura ('El agente secreto') Jeremy Allen White ('Springsteen: Deliver Me From Nowhere').

Al mejor actor principal de película cómica están nominados Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), George Clooney ('Jay Kelly'), Leonardo Dicaprio ('Una batalla tras otra'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Lee Byung Hun ('No hay otra opción') y Jesse Plemons ('Bugonia').

En cuanto a Mejor actriz principal en comedia o musical, lucharán por el globo de roo Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada'), Cynthia Erivo (Wicked: Parte II), Kate Hudson ('Song Sung Blue'), Amanda Seyfried ('The Testament of Ann Lee') y Emma Stone ('Bugonia').

Y la Mejor actriz principal en película dramática competirán Renate Reinsve ('Valor sentimental'), Jennifer Lawrence ('Die my love'), Jessie Buckley ('Hamnet'), Julia Roberts ('Caza de brujas'), Sydney Sweeney ('Christy') y Eva Victor ('Sorry, baby').

Por otro lado, al Mejor actor de reparto en cualquier película aspiran al globo de oro Paul Mescal ('Hamnet'), Sean Penn ('Una batalla tras otra'), Stellan Skarsgard ('Valor sentimental'), Benicio del Toro ('Una batalla tras otra'), Jacob Elordi ('Frankenstein') y Adam Sandler ('Jay Kelly').

Y las actrices nominadas a Mejor actriz de reparto en cualquier película son Emily Blunt ('The Smashing Machine'), Elle Fanning ('Valor sentimental'), Ariana Grande ('Wicked: Parte II'), Inga Ibsdotter Lilleaas ('Valor sentimental') y Teyana Taylor ('Una batalla tras otra').

Entre otras muchas otras categorías en los premios de los Globos de Oro, en televisión, las series nominadas a Mejor serie dramática son 'La diplomática', 'The Pitt', 'Pluribus', 'Slow Horses' 'y The White Lotus'.

La gala de entrega de premios se celebrará el 11 de enero en Los Ángeles.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav acogió la jornada, que se celebró el pasado jueves

Seguridad, defensa y aeroespacio: una estrategia de 183 millones
X. Fandiño
Paramount

Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros
EFE
Terremoto

Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa una alerta por tsunami
EFE
Centro Cívico de San Diego

A Coruña tendrá desde enero 5.300 plazas en sus cursos de los centros cívicos
Redacción