Muere una mujer en un incendio en una vivienda en Palas de Rei

Una persona ha muerto y otras seis han tenido que ser trasladadas por los servicios sanitarios tras declararse un incendio la pasada madrugada en una vivienda en el municipio de Palas de Rei (Lugo).

El 112 Galicia ha informado este lunes de que el fuego se produjo en un inmueble situado en A Graña, en la parroquia de San Xiao do Camiño, Palas de Rei.

Sobre las 6:15 horas, uno de los afectados contactó con el 112 para informar de que su casa estaba ardiendo y de que en el interior permanecían varios miembros de su familia.

Allí se trasladó un operativo en el que participaron las urgencias sanitarias, los Bomberos de Chantada, el Grupo de Emergencias Supramunicipales de Monterroso y la Guardia Civil.

A su llegada, los agentes de la Guardia Civil confirmaron que una de las personas no había logrado salir de la vivienda.

Los bomberos trabajaron para apagar el fuego, que se originó en la parte baja del inmueble y quemó el soportal de madera y diversos adornos navideños.

Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una persona, localizada en una de las habitaciones, mientras que otras seis fueron trasladadas por los servicios sanitarios.