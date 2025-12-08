La Xunta amplía el Bono Remuda para autónomos para atender más solicitudes

El Bono Remuda destinado a asegurar el relevo generacional en negocios EC

La Xunta ha ampliado en casi 300.000 euros, hasta el 1,5 millones de euros, el Bono Remuda destinado a asegurar el relevo generacional en negocios, para que se puedan atender todas las solicitudes presentadas que cumplían los requisitos.

Esta ampliación, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), permitirá atender 67 solicitudes, mayoritariamente de comercio y hostelería, que recibirán de media más de 20.000 euros por beneficiario, ha informado este lunes la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Con este incremento, se igualará el presupuesto previsto para esta medida en 2026, 1,5 millones de euros.

En total, la orden única con medidas para los autónomos contará el año que viene con una dotación de unos 41 millones de euros e incluirá, además del Bono Remuda, otras novedades como la extensión hasta los 24 meses de la cuota cero para las nuevas altas en cualquier actividad asociada a la agricultura, la ganadería y la silvicultura.

También volverá a incluir el Programa de promoción del empleo autónomo, dotado con 28,9 millones de euros, que consta de una línea de cuota cero para nuevas altas -durante 12 meses en general- y otra para impulsar el inicio de la actividad y el mantenimiento del empleo.

Además, continúan el Bono Autónomo (8 millones), para consolidar negocios con por lo menos 42 meses de actividad; el programa Nova Oportunidade (1,5 millones), para quien vuelve a emprender, y el Bono Autónomo Concilia (750.000 euros).