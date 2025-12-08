Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta amplía el Bono Remuda para autónomos para atender más solicitudes

Ep
08/12/2025 11:59
El Bono Remuda destinado a asegurar el relevo generacional en negocios
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Xunta ha ampliado en casi 300.000 euros, hasta el 1,5 millones de euros, el Bono Remuda destinado a asegurar el relevo generacional en negocios, para que se puedan atender todas las solicitudes presentadas que cumplían los requisitos.

Esta ampliación, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), permitirá atender 67 solicitudes, mayoritariamente de comercio y hostelería, que recibirán de media más de 20.000 euros por beneficiario, ha informado este lunes la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Con este incremento, se igualará el presupuesto previsto para esta medida en 2026, 1,5 millones de euros.

En total, la orden única con medidas para los autónomos contará el año que viene con una dotación de unos 41 millones de euros e incluirá, además del Bono Remuda, otras novedades como la extensión hasta los 24 meses de la cuota cero para las nuevas altas en cualquier actividad asociada a la agricultura, la ganadería y la silvicultura.

También volverá a incluir el Programa de promoción del empleo autónomo, dotado con 28,9 millones de euros, que consta de una línea de cuota cero para nuevas altas -durante 12 meses en general- y otra para impulsar el inicio de la actividad y el mantenimiento del empleo.

Además, continúan el Bono Autónomo (8 millones), para consolidar negocios con por lo menos 42 meses de actividad; el programa Nova Oportunidade (1,5 millones), para quien vuelve a emprender, y el Bono Autónomo Concilia (750.000 euros).

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Tienda robada en Os Mallos

Una ola de robos en locales en Os Mallos deja un rastro de cristales rotos y registradoras arrancadas
Abel Peña
El ideal gallego

O Goberno recoñece 16 centros educativos polo seu labor a prol da boa convivencia nas aulas e a loita contra o acoso escolar
Redacción
Casa navideña en Santa Marta de Babío

Espectáculo de luces navideñas en una casa de Santa Marta, Bergondo
Lucía Tenreiro
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al acto institucional por el Día de la Constitución

A Coruña marcará en enero la estrategia del PP de Feijóo ante el nuevo ciclo electoral
EP